Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Son los partidos políticos quienes tienen que conocer, investigar, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres por un tema de auto-determinación, sin embargo, esto no se realiza y se siguen dando casos, señaló la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) Dania Paola Ravel Cuevas, durante su participación en el Foro ‘3 de 3 contra la violencia de género’, organizado por la Junta Local Ejecutiva del órgano electoral.

Refirió que en octubre pasado, el INE expidió los lineamientos en los que se incluye la ‘Declaración 3 de 3’ para que los partido soliciten a sus candidatos que firmen un formato bajo protesta de decir verdad en el que garanticen que no estén bajo proceso, investigación o hayan sido sancionados por incurrir en violencia contra las mujeres, que no hayan cometido delitos sexuales y que no adeuden pensión alimentaria, que en caso de no presentarlo conforme a los criterios de registro de candidaturas, se les negará el registro.

No obstante, esto quedó plasmado en los criterios de registro de candidaturas los cuales se encuentran impugnados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es decir que, dichos criterios podrían sufrir modificaciones.

“Qué pasa si no adjuntan este formato, se le va a requerir al partido político para que lo exhiba en un plazo de 48 horas apercibido que de no hacerlo se va a negar la candidatura correspondiente sin que ello afecte la fórmula completa”, señaló.

