Denuncia Conagua a Pemex por contaminación

La demanda por parte del delegad surgió luego de que el río Guanajuato hubiera sido contaminado con hidrocarburos, lo que provocara un incendio en el mismo durante el mes de junio

Lorena Ramírez

Irapuato.- El delegado de la Comisión Nacional del Agua, Humberto Navarro de Alba afirmó que ya interpuso las denuncias por la contaminación del río Guanajuato con hidrocarburos, después de haberse incendiado el río en el mes de junio.

Detalló que aunque ya no hay presencia de gasolina en el afluente, Pemex deberá realizar la limpieza de maleza y suelo, posteriormente se realizarán pruebas para la sanidad del agua y de no contar con Resultados positivos, la paraestatal deberá realizar nuevamente la limpieza del río.

“Son denuncias que no han sido sólo para informar, hemos interpuesto denuncias penales entendemos que la paraestatal ha realizado limpiezas para evitar que no llegue gasolina a los acuíferos y contamine, nosotros hemos hecho las muestras y no tenemos contaminante en estas zonas”, comentó el delegado.

