Denuncia clavadista intento de secuestro en León

Jahir Ocampo contó su historia a través de Twitter en donde señaló que fue Justo antes de iniciar competencias en la ciudad zapatera que fue víctima de extorsión

León.- Jahir Ocampo Marroquín denunció un intento de secuestro y extorsión durante su estancia en Los ciudad zapatera.

Los hechos los denunció a través de Twitter. El deportista Germán Sánchez Duva experto en saltos lanzó un video para apoyar a sus compañeros que han sido atacados y amenazados, mensaje que Ocampo Marroquín contestó con su experiencia.

Señaló que el pasado lunes, justo antes de iniciar las competencias en León, fue extorsionado y estuvo a punto de ser secuestrador durante la madrugada, hechos que reportó a la autoridad local.

“Campeón sabes que te quiero y te admiro mucho, pero no nada más es a ustedes, es en general con todos los atletas. Fui extorsionado y a punto de un secuestro la madrugada del Lunes antes de empezar las competencias en León,Gto. No me hice la víctima, solo autoridades supieron”, dijo.

Ocampo Marroquín ha sido compañero de Rommel Pacheco en competencias de salto sincronizado en trampolín de tres metros.

El oriundo del Estado de México ganó la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Natación de 2013.

