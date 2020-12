Redacción

Silao.- Un ciudadano denunció públicamente haber sido víctima de robo por parte de elementos de la Policía Preventiva de Silao.

Este domingo en su cuenta de Facebook el cantante Saúl Quiroz compartió dos imágenes acompañadas de un texto, en el que narró que tras acceder a una revisión de rutina, fue presuntamente despojado de dinero en efectivo: “Aquí la patrulla cuando me robaron. Pidieron revisarme, a lo que accedí de inmediato (…) me ‘bolsearon’, me dijeron que todo estaba bien, que me podía retirar”.

La sorpresa, aseguró, se presentó cuando los elementos de la patrulla número 3706 se retiraron, pues de inmediato se percató de que le habían sustraído 1 mil 600 pesos que traía en el bolsillo del pantalón.

Además, presume que uno de los agentes abrió la puerta del vehículo propiedad del afectado y tomó varias pertenencias. “Cuando me bajé del vehículo yo estaba distraído con el oficial, mientras el otro (agente) que abrió la puerta del copiloto se robó cables y cargador del celular (…) qué tanta necesidad tenga de robar, eso no lo sé”.

El hecho habría ocurrido hace unos días, aunque no se precisó en qué zona de la ciudad.

Las autoridades municipales no se han pronunciado al respecto.

SZ