Denuncia Camarena treta electoral de MMM

El candidato para gobernador de Guanajuato argumentó una treta electoral el anuncio del mandatario Márquez Márquez ante la construcción del nuevo estadio en el municipio de León pues considera que es una acción que beneficia al PAN

Daniel Vilches / Ian Martínez

León.- El candidato del PVEM a la gubernatura de Guanajuato, Felipe Arturo Camarena criticó cómo una treta electoral el anunció que realizó el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez respecto a la construcción de un nuevo estadio en el municipio de León, ello con el fin de apoyar a los candidatos emanados de Acción Nacional.

Lo anterior a un día de que el Comité Directivo Estatal del PRI anunció que interpondrá una denuncia en contra del mandatario estatal por este anuncio, ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

El ungido ecologista, pese a que no señaló que el partido que encabeza presentará esta denuncia, consideró que por los tiempos en lo que se da este anuncio, son pruebas suficientes para que las autoridades electorales abran de oficio la investigación correspondiente.

“El señalamiento es hacia el Instituto Electoral de Estado de Guanajuato para que no esté cruzado de la manos, porque lo sabe y lo ve, y si bien es cierto que la Ley no te prohíbe que tú hagas cierto actos como el gobierno, también lo digo y no es ético que se haya guardado ¿Por qué hasta ahorita que está por irse y estamos a pocos días de cerrar un proceso electoral? No lo haremos porque lo hizo el PRI, porque si necesitamos un estudio de que está la comisión de un delito para presentar ante la Fepade la denuncia correspondiente”, declaró.

En rueda de prensa también Vanessa Sánchez Cordero, Secretaria de Procesos Electorales del Comité Ejecutivo Estatal de este partido señaló que hasta el momento el PVEM ha interpuesto una denuncia ante la Fepade, a través de Luis Gerardo Casillas Araiza, candidato del Partido Verde a la diputación federal por el distrito VI, por atentar contra su publicidad.

La abogada también acusó a Héctor López Santillana de usar recursos públicos en beneficio de su promoción personal, toda vez que busca la reelección como presidente municipal.

Presentan denuncia contra HLS

La tarde del jueves el dirigente municipal del Partido Verde Ecologista (PVEM), Alfredo Pérez y el actual regidor por dicho partido, Gerardo Fernández, se presentaron en las instalaciones de la Procuraduría General de la Republica (PGR) para presentar una denuncia penal (con la carpeta de investigación: FED/GTO/LEON/ 3157/ 2018 ) contra del candidato a la presidencia municipal de León, Héctor López; en concreto por la supuesta compra de votos con calentadores solares y apoyos en efectivo para la campaña de Guadalupe Torres Rea candidata al mismo puesto de elección por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

De igual forma se declaró que ya se prepara una denuncia en el municipio para la Contraloría Municipal y así exigir que se investigue el uso de recursos públicos.

Alfredo Pérez aseguró que este tema perjudica en la contienda electoral pues viola la equidad en la contienda.

“Están violando por completó el principio de equidad en la contienda y deja en desventaja por completo no solo a nuestro candidato sino al resto de los contendientes, el uso facciosos de las instituciones y de los programas sociales y del recurso público deja en desventaja a los contendientes que buscan la presidencia municipal de León, dejando muy mal parado este proceso electoral y manchado por completo”, aseveró.

*EZM