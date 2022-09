Tras la denuncia animalista en León, la alcaldesa asegura que el tema es político y no tiene que ver con los animales

Carolina Esqueda

León.- La alcaldesa Alejandra Gutiérrez desestimó la denuncia hecha por una asociación defensora de animales de la Ciudad de México. Esto durante la mañanera del lunes del presidente Andrés Manuel López Obrador, calificándola de grilla barata hecha con dolo.

“El tema evidentemente es político y falsa la información. La están acomodando con el afán de pegarle al municipio. Ustedes me conocen de hace muchos años y saben que siempre me he dedicado a proteger a los animales en la medida de mis posibilidades. Cuando he estado en un cargo público he tratado también de ayudar (…) El trabajo y los datos matan grilla barata con todo dolo” dijo.

Foto: Especial

La denuncia en la mañanera

La denuncia, hecha por la periodista Elideth Fernández de Noticias Movimiento Conciencia, acusó a la administración de Gutiérrez Campos de solicitar una compra millonaria de medicamentos para matar entre 7 mil y 8 mil perros y gatos, considerando el volumen de la compra.

La compra cuestionada correspondió a la licitación DGRMYSG-020/2022 para medicinas y productos farmacéuticos por 4.2 millones de pesos, presentada el 22 de agosto ante el comité de Adquisiciones, en la cual se especificó que 1.5 millones serán específicamente para la compra de sedantes.

Gutiérrez Campos señaló que el medicamento a adquirir se utilizará tanto para la eutanasia de animales, como para las esterilizaciones, resaltando que en lo que va de su administración se han realizado 26 mil 700 cirugías, conforme a lo prometido desde el inicio de duplicar las más de 11 mil intervenciones realizadas en el último año de gestión de Héctor López Santillana.

Foto: Especial

Anestésico sí será usado, aclara

La alcaldesa añadió que en algunos casos el anestésico sí será utilizado para el sacrificio de perros y gatos, obedeciendo a la Norma Oficial Mexicana 033. En el caso del Centro de Control y Bienestar Animal aplica a los que llegan enfermos de moquillo o bajo condiciones donde ya no es posible darlos en adopción.

“Llegan algunos animalitos en mal estado y también es un tema en la propia norma, no los puedes dejar sufrir (…) En la gran mayoría de los municipios se duermen con elementos que están prohibidos por la NOM 33, están llegando al grado de electrocutarlos, y eso me gustaría que lo llevaran a una mañanera, para que pongan orden en los municipios que les toca” puntualizó.

