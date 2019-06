Denuncia acoso cibernético joven que se tomó fotografía dentro de una fuente en Irapuato

La servidora pública reprochó a través de su cuenta de Facebook su despido y ofreció una disculpa por su comportamiento

Nayeli García

Irapuato.- Rosy Ponce, la empleada de Japami que se metió a la fuente de la Plaza Principal de Irapuato para celebrar el ‘Día Nacional del Pole Urbano’, se niega a firmar su renuncia al considerar su despido injusto, y pidió apoyo a la ciudadanía pues se dijo víctima de acoso cibernético.

La servidora pública reprochó a través de su cuenta de Facebook, la cual había dado de baja por algunas horas, que usuarios e irapuatenses la juzguen sin saber y la ataquen por practicar un deporte que le ha hecho bien a su cuerpo, sin embargo, ofreció una disculpa si su comportamiento ofendió a alguien.

“Hoy no me siento irapuatense, hoy no me siento protegida, hoy se ha dicho a los medios escandalizados que “no represento a un servidor público, el cual debe ser ejemplo”, hoy soy bandera de mal comportamiento y me han pedido la renuncia…todo por una foto que el morbo ha convertido en asunto viral.

“Yo no quiero firmar la renuncia, he trabajado 8 años como asistente en una Institución incluyente, he cultivado mi trabajo y he permanecido por mi desempeño.

“Hoy me entero que estoy dada de baja ‘despedida’ por una foto en la que me juzgaron con desconocimiento, hoy lloro porque no tuve derecho a réplica, hoy hay memes que muestran apestocidad saliendo de mi cuerpo… He ofendido a esta sociedad y me disculpo, pero no me arrepiento de practicar una disciplina tan difícil, no merezco ser juzgada tan duramente ni mi hija merece verme humillada porque los periódicos me exhiben y me dañan, porque los que eran mis amigos me señalan y mi realidad se ve terriblemente trastornada”.

Es parte del comunicado que difundió en las redes sociales en donde asegura que su vida se convirtió en un infierno, por los ‘memes’ y ataques en su contra.

Tal publicación se convirtió en viral acumulando hasta la tarde del martes más de mil 500 comentarios y más de 800 compartidas, en donde las opiniones se dividen en contra y a favor.

