Denuncia a acosador, él le da fecha para cumplir demandas o atenerse a algo terrible

Gilberto Navarro

Guanajuato.- No habrá permiso para que restaurantes coloquen sillas y mesas en la vía pública, para evitar que intenten convertir la autorización provisional en una permanente, “no se puede mamar y dar de topes”, dijo Alejandro Navarro, presidente municipal.

Entre los restaurantes a los que se les negará el permiso están La Capellina y Casa Valadez, esta último, propiedad de la regidora Karen Burnstein Campos.

En meses pasados, la Canirac, de la capital, ingresó un documento a la presidencia municipal, para que se le otorgaran, de manera provisional, permisos para colocar mobiliario público a tres restaurantes, bajo el argumento de la reactivación económica y medidas de salud, entre ellos el de Burnstein Campos.

Sin embargo, el presidente afirmó que no dará ningún permiso, ya que busca evitar que, al otorgar su anuencia, los empresarios se puedan amparar y buscar que el permiso se vuelva por tiempo indefinido.

“No podemos estar pidiendo un Guanajuato, ordenado, que queremos un documento que dé certeza, y por otro lado poner sillas y mesas, donde no se puede; sin dedicatoria, pero no se puede mamar y dar de topes, es muy complicado en este momento, aunque yo quisiera dar permiso a la Canirac, puedo abrir una puerta de pandora, que luego permita que no se quiten ni sus sillas ni sus mesas”.

Hizo un llamado a que los prestadores de servicios, hagan nuevas propuestas para poder reactivar la economía de la capital. “No hay que hacer cosas buenas que parezcan malas, y con eso de que aquí ahora todos creen que andamos haciendo cosas malas, pues mejor no hago nada en este sentido”.

Dijo que esta decisión se consultó con la delegación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, cuya opinión fue coincidente.