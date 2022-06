El secretario del ayuntamiento, mencionó que las demandas laborales en San José Iturbide vienen desde la administración pasada

Enrique Pérez

San José Iturbide.- Actualmente el Gobierno local mantiene activas más de 140 demandas laborales en San José Iturbide. En su mayoría son por cuestiones laborales de despidos injustificados que se realizaron durante la administración pasada.

Derivado de lo anterior, Jesús Omar Jaime Valencia, secretario del ayuntamiento, mencionó que las demandas laborales en San José Iturbide se vienen ‘arrastrando’ y que se heredaron de la administración saliente. Por ello, el trabajo que se está realizando es el poder llegar a efectuar convenios.

“La gran mayoría de las demandas se han resuelto en base a convenios, en los cuales se le da lo que le corresponde al trabajador; las 143 demandas se dejaron como herencia de la anterior administración”, resaltó.

Consideró que, desde un inicio de la pasada administración 2018-2021, se comenzó a ‘correr’ gente valiosa, sin pagarles; o en su caso efectuar lo debidamente legal y justo, como lo humanamente posible a la hora del despido de algún trabajador.

“Solamente les dijo (el ex alcalde) ya no quiero ver aquí, y ni siquiera les pago , no llegaron a un convenio, ni nada”, mencionó.

Desconocen monto de demandas

Destacó que estas situaciones son las que actualmente están generando salarios caídos de tres años, lo que duró la pasada administración. Esta situación se les está retribuyendo al ser una orden de un juez por situaciones que se efectuaron mal.

Hasta el momento es difícil saber y mencionar un monto que se deberá erogar, porque realmente cada convenio es diferente. Esto por la temporalidad que llevan a fuera los ex trabajadores, por lo que cada caso es diferente.

Jaime Valencia finalizó señalando que realmente la presente administración ha tratado de cumplir cabalmente con la Ley, cuando un Juez pide u ordena un reintegro o alguna situación económica a favor del ex trabajador.