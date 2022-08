La mayoría de las demandas en Doctor Mora por la falta de finiquito y prestaciones, se encuentran en la etapa de ‘instrucción’

Doctor Mora.- La mayor parte de las 46 demandas en Doctor Mora que ex trabajadores de la pasada administración interpusieron en contra del municipio por la falta de finiquito y prestaciones, se encuentran en la etapa de ‘instrucción’.

Sin embargo, el municipio no tiene la capacidad económica de sufragar las exigencias ‘altísimas’ que solicitan. Así lo informó Rubén Galván Parra contralor jurídico municipal.

“Entre las demandas vigentes, tenemos las de los ex trabajadores de confianza. En el caso particular de ellos no se les finiquito. A estos se suman los despidos que se han estado realizando o bien algunos incluso que han sido por abandono de trabajo por parte de ex trabajadores de base que estaban laborando en la anterior administración”, resaltó.

Añadió que se pueden dividir las demandas en Doctor Mora en tres segmentos.

¿A quienes les debe el Ayuntamiento?

Al primer bloque corresponden a los trabajadores de base, que son por las reestructuras que se han estado dando a raíz de esta administración.

El segundo bloque comprende a los ex directores, que no son por liquidaciones, sino propiamente finiquitos que se dejaron pendientes a razón de que la tesorería municipal y el ayuntamiento no cuidaron la parte de las finanzas. Esto no finiquitando a los directores que son trabajadores de confianza

El tercer y último boque se tienen a los ex integrantes del ayuntamiento, que también algunos presentaron demandas exigiendo algunas prestaciones laborales, por lo que se está en la mayor parte de las demandas en la etapa de ‘instrucción’.

El contralor señaló que dependerá de la postura que presenten los ex trabajadores, pues prácticamente se ha vuelto imposible llegar a un acuerdo de conciliación. Esto ya que se encuentran exigiendo prestaciones ‘altísimas’ las cuales se solicitan incluso sin llegar al laudo.

Ante esta situación, considera que el municipio no tiene la capacidad económica para poder cubrir las prestaciones que están solicitando.

