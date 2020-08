Demandarán a Jardines de Arandas por obras inconclusas

Nayeli García

Irapuato.- El Gobierno Municipal demandará a los colonos de Jardines de Arandas para poder reintegrar los cuatro millones de pesos que el Gobierno del estado les prestó para la urbanización de la colonia, cuyo convenio venció desde hace cinco años y las obras se quedaron a medias por falta de aportaciones ciudadanas.

“Se plantea el tema de la demanda como estrategia, es decir a nadie se le va a sorprender (…) las dos mesas directivas están de acuerdo, es un proceso que se planteó para lograr la extinción del fideicomiso y que haya consenso para la recuperación del dinero también”, señaló el director del Instituto Municipal de Vivienda de Irapuato (IMUVI), José Martín López Ramírez.

El director explicó que como parte del fideicomiso en donde hubo aportación municipal, estatal y de los colonos, fueron introducidos los servicios de electrificación y de introducción de drenaje, algunos como parte de inversiones a fondo perdido. Sin embargo, aunque se acordó que los colonos iban a hacer su aportación para reunir 12 millones 215 mil 808 en doce pagos, según el acta 002/2016 de la Dirección general de Seguridad de Tenencia de la Tierra del Estado de Guanajuato, esto no se hizo.

En el informe de junio de este año del fideicomiso, los colonos debían 10 millones 532 mil 792, es decir el 86.22% del acuerdo de aportación, por lo que se optó por extinguirlo, ante la falta de aportación y la exigencia del Estado de la reintegración de los 4 millones de aportó, situación que requiere el cierre para la total extinción del Coveg.

“El recurso se debe de pagar y alguien lo debe de pagar, y ese alguien es a quien le prestó el Gobierno del Estado y se le prestó a los colonos, a sus representantes en su momento, los problemas que tengan más allá son problemas internos y esto se debe de cumplir”, señaló el director del IMUVI.

Martín López comentó que la asociación de colonos tiene conflicto entre dos mesas directivas que no son reconocidas, por lo que los socios no saben a quién se le debe de pagar, por lo que con la demanda, serán las autoridades del Ministerio Público quiénes definan la responsabilidad de pago y den certeza a los colonos para cubrir el adeudo.

Detalló que de los 4 millones sólo se gastaron tres millones, y según el último informe en la cuenta bancaria del fideicomiso se tiene registro de más de 3.6 millones de pesos.

“Se va a tener que hacer el pago a Gobierno del Estado para no poner en riesgo su patrimonio, porque está dado en garantía”, advirtió el director, quien recordó que el objetivo del fideicomiso era que los colonos tuvieran sus escrituras y certeza jurídica de su patrimonio y ahora van a tener que seguir esperando.

Pese a extinción no se va a regularizar

Aunque el conflicto del dinero se solucione, el fraccionamiento no podrá ser regularizado, advirtió Martín López, pues señaló que en su momento se pidió una regularización como asentamiento humando, pero no cumplía con los requisitos, y fue cuando se pensó en hacerlo como desarrollo de urbanización progresiva, pero no hubo la aportación necesaria para concluirlo, por los conflictos de los colonos.

López Ramírez consideró que el acuerdo era la mejor vía para la regularización porque algunas obras se hicieron a fondo perdido y ahora, “le tienen que meter un poco de dinero y buscar un programa en el que puedan concurrir con lo que pueden aportar y se lleve la urbanización poco a poco”, advirtió.

22 años de conflictos

El fideicomiso fue creado durante el sexenio pasado, con apoyo del gobernador Miguel Márquez Márquez, luego de que colonos de Jardínes de Arandas denunciaron haber sido estafados por el priista Felipe Orozco García y Antonio Parra, quien a lo largo de 14 años y pese a varias aportaciones no había introducido los servicios básicos pese a las aportaciones entregadas y en su lugar había construido un lujoso restaurante conocido como ‘el barco’.

Explicaron que en 1998 se iba a comparar un terreno de 8 hectáreas por 5 millones de pesos, para distribuir terrenos de 8 x 18 metros, por 12 mil pesos, pero sólo se pagó al propietario poco más de un millón de pesos, por lo que sólo fueron divididos 3 hectáreas en 272 lotes, mismos que el ex diputado local redistribuyó para construir el restaurante, y quedaron 252.

Los colonos demandaron a Felipe Orozco por el supuesto fraude de 15 millones de pesos, cuando éste era diputado local y tenía fuero constitucional, con apoyo del entonces líder social Martín Negrete y la UCOPI; acusaciones que fueron negadas por el priista, pues aseguró que el fraccionamiento no podía regularizarse por falta de servicios básicos y se deslindó de responsabilidades.

Fraccionamiento fantasma

Jardines de Arandas es fácil de identificar pues el restaurante ‘el barco’ advierte que han llegado a este fraccionamiento que al igual que el negocio luce en total abandono y con los rastros de una urbanización que no pudo concretarse, son alrededor de siete las casas que fueron edificadas en la zona, luego de que en el 2013 los colonos, sin escrituras decidieron ocupar los espacios que les correspondían.

Sin embargo, no existen calles pavimentadas, y sólo cuentan con alumbrado público que fueron parte de las obras de urbanización que sí se concretaron, por lo que se ven casas a medio construir y en total abandono.