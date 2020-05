Demandará Trinca al gobierno por obra en estadio

Nayeli García

Irapuato.- El Atlético Irapuato iniciaría un litigio en contra del Gobierno Municipal por haber iniciado las obras de remodelación del Estadio Sergio León Chávez sin previo aviso a la directiva que cuenta con el comodato del inmueble, y motivo por el equipo no tienen estadio para jugar la fase final de Liga Premiere.

“El Atlético Irapuato hoy no cuenta con una sede para jugar toda vez que sin previo aviso al equipo se hicieron trabajos de remodelación al estadio Sergio León Chávez, mismos que han entorpecido las labores administrativas y operativas de nuestras oficinas; es decir que hoy no podemos siquiera entrar por utilería y material de entrenamiento básico a unos días de encarar Liguilla”, señala un comunicado de prensa firmado por el directivo Jorge Rocha.

En el documento hace referencia a que aunque se tuvo la determinación de concluir la temporada 2019-2020, se dio oportunidad a los clubes campeones para jugar una final, pero el equipo irapuatense, durante las últimas semanas no pudo llevar a cabo los entrenamientos en el estadio, pues pese a tener aún vigente el comodato del estadio Sergio León Chávez, fueron desalojados.

“El Atlético Irapuato iniciará acciones diversas contra quien o quienes resulten responsables toda vez que el equipo tan querido por todos los irapuatenses fue desalojado arbitrariamente de nuestra casa el estadio Sergio León Chávez ya que como se insiste nuestros contratos no han sido revocados”, advierte el directivo del Atlético Irapuato. “Hoy tenemos liguilla pero no tenemos estadio”, señala el comunicado en donde piden a la afición a no caer en especulaciones y desinformación.

