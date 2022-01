Cuca Domínguez

Salamanca.- El Municipio presentó denuncia penal contra el Consejo Estatal de la Industria Metalmecánica A.C. (CEIM), luego de que perdió en un litigio laboral el predio de 17 mil 500 metros cuadrados que habían donado para construir el Centro de Tecnología Tampymme, que tenía años sin funcionar

Al cambiar el uso para el que fue donado, la administración quiso aplicar la cláusula de reversión para reintegrar el predio al patrimonio municipal. Sin embargo, se encontraron con que un particular era el dueño.

Ver nota: Sector de Construcción de Guanajuato no se ha recuperado, sigue 21% abajo

El secretario del Ayuntamiento, Guillermo García Flores explicó que, en 2002, el Ayuntamiento de entonces donó un predio en Rinconada San Pedro, de 17 mil 500 metros cuadrados.

El terreno pertenecía al gobierno del Estado, que lo desafectó y lo pasó al Municipio y, a petición de los integrantes del Consejo Estatal de la Industria Metalmecánica se les donó para instalar en centro de tecnología. Sin embargo, una vez que se formalizó la escritura pública y se hizo la donación formal mente al CEIM. No obstante, las siguientes administraciones no le dieron seguimiento a la donación y no se cumplieron los términos para los que fue cedido.

También lee: Industria de la construcción sufre aumento de precio del acero, no pueden reactivarse