Demandan al Ayuntamiento y Seguridad por desacato

Romita.- La dirección de Seguridad Pública, Transporte, Tránsito y Vialidad así como el Ayuntamiento de Romita, han sido demandados por la vía penal por desacato, por negarse a pagar por una resolución del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, por el despido injustificado del elemento de la Policía Municipal, Horacio Zamilpa Macías, quién tenía 14 años trabajando dentro de la dependencia.

Ahora, el municipio de Romita tendrá que pagar más de 600 mil pesos, incluyendo los salarios caídos del extrabajador, adicionales a las multas económicas qué se han impuesto a la autoridad municipal por la falta de pago.

De acuerdo al proceso administrativo 993/4ª Sala/17, fechado el 6 de diciembre de 2018 y firmado por el magistrado propietario de la cuarta sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, del cual correo tiene copia, se pudo conocer de las omisiones en las que ha incurrido el gobierno municipal de Romita, quién ha sido omiso en el pago de las indemnizaciones y prestaciones laborales, a favor de un elemento de la Policía que fue destituido de manera injustificada.

La denuncia fue interpuesta por Horacio Zamilpa Macías, quien trabajó como policía del 8 de enero del 2003 hasta su destitución ocurrida el 31 de mayo de 2017, tenía 14 años, 4 meses y 22 días de presentar su servicio de manera ininterrumpida.

Juan Daniel Hernández Lara, uno de los testigos presentados ante el Tribunal de Justicia Administrativa, afirmó que fue el director de Seguridad Pública, Álvaro Alba Mejía, quién le informó al oficial Horacio Zamilpa Macías que se encontraba despedido por haber faltado a un turno, cuestionándole además porque se encontraba armado y uniformado.

De acuerdo a su relato, los hechos se presentaron la mañana del 31 de mayo de 2017 aproximadamente a las 8:15 de la mañana en la dirección de Seguridad Pública de Romita.

Sin embargo, la dirección de Seguridad trató de justificar la destitución de Horacio Zamilpa Macías, alegando que se había ausentado de su trabajo de manera injustificada, argumento que no pudieron demostrar. Los testimonios de testigos presentados por la dependencia para tratar de sostener su versión, fueron excluidos, pues como lo refiere la resolución, sólo escucharon comentarios y por lo tanto, no supieron, ni les constaron los hechos que se trataron de acreditar. De esta manera, se concluyó de que no se les podía otorgar el valor probatorio que la autoridad demandada pretendía con dicha probanza.

Tras perder el juicio, la dirección de Seguridad Pública de Romita y el Ayuntamiento, fueron emplazados para el pago de 526 mil pesos, por concepto de liquidación y prestaciones laborales, en favor del oficial Horacio Zamilpa Macías.

“Los 526 mil pesos era lo que se debía cubrir al inicio de año, ahorita el adeudo ronda los 650 mil pesos, más los 80 mil pesos que el Municipio ya pagó por las multas que se les ha impuesto por incumplimiento”, señaló el abogado defensor.

Ante la omisión de la autoridad municipal para realizar el pago correspondiente, Horacio Zamilpa Macías ha interpuesto la denuncia penal por desacato, en contra de la dirección de Seguridad Pública municipal de Romita, también en contra del Ayuntamiento y en contra de quien más resulte responsable, integrada bajo la carpeta de investigación 55851, del 16 de junio de 2020.

Trascendió que el municipio de Romita estaría por recibir una segunda sanción económica de aproximadamente 50 mil pesos, por la omisión de pago.



