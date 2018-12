Demanda regidor información de software de ex gobernador Carlos Medina

Le costó más de 10 mdp a la administración anterior; denuncia regidor que desconocen si hubo una licitación y dice que el costo fue excesivo

San Miguel de Allende.- El regidor independiente, Helio Bastién, aseguró que solicitará la información precisa para saber cómo se contrató el software anunciado en la presentación del plan de seguridad y que vendió el exgobernador Carlos Medina al municipio de San Miguel de Allende. Dijo que fue contratado por la administración anterior y que ellos no saben si hubo una licitación, ni cómo se decidió pagar más de 10 millones de pesos por esa tecnología.

Fue un software contratado por la administración pasada para el C-4 y es una empresa que lidera Carlos Medina Plascencia. Él vendió a través de una empresa, el software que supera los 10 millones de pesos” Helio Bastién, Regidor independiente

El pasado 11 de diciembre, el alcalde Luis Alberto Villarreal presentó el programa de seguridad pública con 10 puntos esenciales. En éste anunció que el gobierno municipal había adquirido un nuevo programa informático para compartir información con otros estados sobre delincuentes reincidentes.

El regidor anunció que pedirán información para saber si hubo licitación o fue una compra directa, por qué el costo y en qué consiste ese software. “Me gustaría conocer el programa y en qué consiste. Los regidores lo desconocemos y tampoco sabemos en qué condiciones se contrató”.

Recordó que el estado de Guanajuato gastó más de 3 mil millones de pesos en el sistema Escudo y que no hubo resultados; “además, este software no tiene compatibilidad con Escudo. Es un convenio que se está haciendo con Aguascalientes, con San Luis Potosí, con Guanajuato y Querétaro para intercambio de información sobre detenidos reincidentes”. Señaló esperar que no sea simplemente un negocio, “porque la seguridad pública no se puede privatizar. Tenemos que saber de qué manera se está manejando ese sistema de seguridad, debe de haber transparencia. Tenemos que tener mucho cuidado y debemos saber en qué se están gastando ese dinero”.

Helio Bastién señaló que les toca revisar ese tema y revisar todo tipo de concesiones que haya dado la pasada administración para ratificarla o desecharla.

“Como regidor tengo el derecho de solicitar esa información y de recibirla”, finalizó.

