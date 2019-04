Demanda obispo que las disculpas sean para los indígenas

Ante la declaración de López Obrador de pedirle al rey de España y al Vaticano que se disculpe por la conquista, Benjamín Castillo Plascencia resaltó que se debe atender a las poblaciones indígenas en primera instancia

Roberto Lira

Celaya.- No se puede juzgar con criterios actuales lo sucedido hace más de 500 años durante la conquista. Sin embargo, los gobiernos de hoy sí deben pedir perdón a los indígenas que tiene olvidados, y relajados sin acciones para que salgan adelante, señaló el obispo Benjamín Castillo Plascencia ante las solicitud de disculpa que solicitó el presidente Andrés Manuel López Obrador, al Vaticano.

Yo creo que nuestros gobiernos deben disculparse mucho con nuestros pueblos indígenas… Quien sabe mucha historia debe tener también un juicio histórico”. Benjamín Castillo, Obispo de Celaya

“Yo creo que nuestros gobiernos deben disculparse mucho con nuestros pueblos indígenas… Quien sabe mucha historia debe tener también un juicio histórico, no con criterios de hoy se juzgue… los que eran más fuertes tomaban a los más débiles, todos fueron imperialistas en aquel tiempo, otra cosa es que eso siga sucediendo hoy, que nuestros gobiernos no tomen en cuenta a nuestros pueblos originarios, sino que se les tenga olvidados y que no se les dé una manera de ir progresando sin perder lo esencial”, señaló.

Asimismo resaltó que la historia va progresando y de la unión del pueblo español y los indígenas mexicanos, resultó México y es algo positivo que dejó la conquista.

“En ese sentido hubo aquí ese mestizaje que no fue tan negativo, somos nosotros producto de ese mestizaje; entonces yo pienso que no fueron tan duros como fueron en otros lados y formamos este pueblo que es México, y lo triste es que gobiernos pasen y queden esos pueblo aislados sin lo necesario y sin darles lo más importante que es la educación y formación”.

Asimismo lamentó la muerte de Francisca Aguirre, estudiante del Tecnológico de Celaya, quien fue encontrada sin vida.

Siguen los despojos

Por su parte, el obispo de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, dijo que es más doloroso que se siga despojando a los indígenas de su cultura y de sus tierras, que insistir en buscar el perdón de hechos ocurridos hace casi 500 años.

Díaz Díaz recordó que en la última visita del Papa a México en donde estuvo en San Cristóbal de las Casas, él ponderó la cultura indígena del país.

“El Papa ahí dijo unas palabras fuertes: hemos destruido, hemos quitado dignidad, hemos robado a los indígenas y se refería a Iglesia y se refería a sociedad y lo decía delante de 100 mil indígenas, es reconocer, es comprometerse”, señaló.

“Es más doloroso y más triste que actualmente no se atienda, no se cuida y también se siga despojando a los indígenas”, comentó.