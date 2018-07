Demanda de nuevo transporte público al Ayuntamiento

Los transportistas pidieron que den solución al asunto del aumento del pasaje y el cambio de unidades de una manera que beneficie a todas las partes involucradas, principalmente a la ciudadanía; pide Ayuntamiento desistir el litigio para poder hablar

María Espino

Guanajuato.- Contrario a lo que Gabino Carbajo había solicitado de parte de los concesionarios del trasporte público de que desistieran de las demandas que interpusieron en contra del Ayuntamiento capitalino, Neal Ávalos Santoyo dijo que hace unos días volvieron a demandar al municipio por la misma razón que han estado haciéndolo que es la no respuesta a la solicitud de incremento al costo del trasporte público. El mismo mencionó que son alrededor de 12 demandas las que ya interpusieron ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y subrayó que no desistirán en tanto el gobierno municipal no haga su parte y autorice un incremento que sea razonado y justo tanto para ellos como para los ciudadanos.

Esto lo declaró en entrevista luego de que concluyó una reunión en la que estuvieron Neal Ávalos acompañado de otros dos empresarios transportistas y los miembros del Ayuntamiento: el regidor Gabino Carbajo Zúñiga (PRI), los síndicos Ramón Izaguirre Ojeda y Marco Antonio Carrillo Contreras (PVEM); además de la regidora panista Samantha Smith Gutiérrez.

En dicha reunión, los transportistas pidieron que den solución al tema de una manera que beneficie a todas las partes involucradas, principalmente a la ciudadanía, pues dijeron que son los que están padeciendo la indecisión. Por su parte, los funcionarios municipales coincidieron en que se debe poner ya sobre la mesa una propuesta que dé solución de ‘tajo’ al asunto y proceder a socializarla con el Ayuntamiento buscando que la avalen.

Tanto Marco Carrillo como Ramón Izaguirre manifestaron que los concesionarios deben retirar las demandas que tiene contra el Ayuntamiento, ya que resulta difícil entablar una negociación con alguien que va en contra del municipio.

Respecto al cambio de camiones por nuevas unidades, Gabino Carbajo dijo que aún no concluye la prorroga que les dieron a los transportistas, lo cual vence el 31 de julio. Además dijo que si no pueden hacer el cambio toral de camiones, quizás soliciten otra prorroga y que eso no está mal mientras se siga negociando el tema.

AL