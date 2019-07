Demanda alcalde a director por amenazas

Salomón Carmona asegura que ha sido amenazado de muerte por el director de Desarrollo Urbano, Tomás García Moreno, por lo que presentó su caso ante la Fiscalía General del Estado

Luis Telles

Yuriria.- El alcalde, Salomón Carmona Ayala, interpuso ante la Fiscalía General del Estado la denuncia 59512/2019 en contra del director de Desarrollo Urbano, Tomás García Moreno, por las amenazas que asegura recibió y la posible comisión de otros hechos delictuosos.

“He sido amenazado de muerte, en medios de comunicación, en mi persona (sic), en videos, en redes sociales como Facebook, por audios en vía telefónica, por mensajes de WhatsApp en repetidas ocasiones, así como mensajes escritos en cartulinas y en el video que publicó el mismo señor Tomas García Moreno”, expuso el alcalde.

Por otro lado, el funcionario municipal Tomás García, señaló que la demanda lo tiene sin cuidado, pero advirtió que va a responder con una demanda, “aquí el presidente y un servidor hablamos de política, no hablamos de crimen organizado, cuando yo digo que queremos la ‘cabeza’ del alcalde es que lo queremos fuera de la presidencia, yo no soy una persona violenta”.

Por otro lado denunció que el alcalde recortó al 50% del personal que tiene la dependencia, además de 6 millones de pesos que se habían asignado para echar a andar nueve programas en beneficio de la población vulnerable, “los íbamos a concurrir con el Estado y la Federación, (pero) al alcalde no le interesa, no tiene tiempo ni ha hecho nada por la gente del campo”.

Tomás García dijo que no puede dejar la dirección porque es el responsable y mientras no le notifiquen que está despedido a través de un oficio, “yo voy a seguir presentándome donde estamos trabajando hasta el día de hoy. No voy a renunciar porque yo tengo compromisos con la gente del campo, yo trabajé durante cuatro años para que Salomón Carmona llegará a ser presidente y hay que cumplirle a esa gente”.

Abundó que el alcalde “echa una bola” de mentiras y cuando llegó al poder demostró ser mucho más mentiroso.

Finalmente invitó al alcalde a realizarse exámenes psicológicos y de antidoping, “porque siento que por ahí él no anda bien y estoy listo para cuando me quiera notificar que es mi último día, ni las gracias le pienso dar porque no se lo merece”.