1.- Demanda a la justicia

Martha Lucía Micher

Morena encontró respaldo opositor en el Senado para poner al fiscal general del estado, Carlos Zamarripa Aguirre, en “el ojo del huracán”. Le demandan informe de su actuación en procedimientos penales “sobre delitos cometidos contra mujeres” donde solicitó la reclasificación de ilícitos y los argumentos, con perspectiva de género, en los que se basó la decisión. De paso informe las medidas para evitar la evasión del país de “Jorge N”, diputado irapuatense acusado de delitos sexuales.

También la Cámara Alta solicitó al Poder Judicial estatal un informe de sus actuaciones con perspectiva de género en los casos de delitos de violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas; así como aplicar el Protocolo que mandata la Suprema Corte de Justicia para esos casos.

Ambas peticiones fueron impulsadas por la senadora Martha Lucía Micher, tras de exponer la denuncia por violación, hecha por “Regina N” contra “Jorge N”, al que el juez vínculo a proceso en prisión. El fiscal, contra la voluntad de su representada, pidió reclasificar el delito a abuso sexual, lo que permitió enfrentar su proceso en libertad a “Jorge N”. Se abre el caso Zamarripa.

2.- Otro mal paso

Juan Carlos Muñoz

Al concluir la Feria de León 2022, la evaluación que hará el Ayuntamiento de la ciudad sobre los resultados que presente el Patronato, que preside Juan Carlos Muñoz Márquez, será completa. Es claro que el empresario está queriendo poner en la balanza hasta lo que no hizo este consejo directivo, como el prestigio de años de las fiestas de enero, tal y como hizo ayer al revelar que 16 patronatos de otras ferias del país toman experiencias de León, para emparejar lo que a todas luces fue una de las ediciones más accidentadas.

Sin embargo, no dejan de acumularse los problemas en contra de su gestión, a pesar de que quiera justificar, por ejemplo, que por dos años no se haya aportado los recursos al Parque y Centro de Ciencia Explora, que le mandata la norma, aduciéndose que no había recursos, cuando en esos períodos se realizaron obras ornamentales en las instalaciones de la feria leonesa y erogaron recursos para festejar su inauguración. En el Cabildo, además, cayó mal que Muñoz Márquez crea que la entrega de recursos al parque es un “acto de caridad”, cuando es parte de las obligaciones del Patronato; no “regala” ese dinero; además se recordó que la fiscalización de Explora es función del Ayuntamiento. El Castor sumó, así, a Jorge Carlos Obregón entre sus agraviados.

Sobre quién sucederá al presidente de la feria leonesa, nos citan que es temprano para conjeturas. Se valoran nombres, así que los “encartados” no lo están. Podría haber sorpresas. Del asunto Explora, la omisión será analizada a la luz del reglamento. La Contraloría Municipal debe ser enterada para los efectos de responsabilidades. ¿Inhabilitaciones en el futuro de alguien?

3.- Hay Rally

Alejandro Navarro

La administración de Alejandro Navarro no quita el dedo del renglón. La celebración de eventos de alcance nacional e internacional son esenciales para la recuperación económica de la ciudad de Guanajuato, por ello era fundamental convenir la celebración del “Rally de las Naciones” México, ocupando el vacío dejado por la cancelación del Campeonato Mundial de Rally por la persistencia de la COVID-19.

El Rally de las Naciones se celebrará del 1 al 3 de abril, arrancando en la ciudad patrimonio de la humanidad. Navarro Saldaña cerró detalles con Gilles Spitalier, director general de Rallymex. La competencia tendrá un formato similar al Campeonato Mundial, con sus mismas etapas. El próximo 15 de febrero se anunciarán oficialmente las rutas.

De paso, el edil capitalino cerró filas con Mariana Aymerich, directora general del Festival Internacional Cervantino, que prepara el 50 aniversario. Por los acuerdos, donde se citó el total apoyo de la entidad invitada, Ciudad de México, se intuye que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, echará la casa por la ventana… para agrado de los guanajuatenses.

4.- El último jalón

Marko Cortés, presidente del PAN, lanzó una nueva ofensiva contra la consulta de revocación de mandato del presidente de la república que se realizará el próximo 10 de abril. El partido conservador interpuso una impugnación en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para “anular” su convocatoria, recién publicada, porque el Instituto Nacional Electoral (INE), desestimó irregularidades en las firmas de apoyo, no verificó todas.

En este intento por detener el Plan AMLO, el panismo se colocó al “filo de la navaja” esperando que le sirva para los comicios locales 2022. En tanto, el INE busca que el Ejecutivo federal respete la Constitución y cumpla la veda para la propaganda política. Su primera acción, acordar la suspensión de la emisión en redes sociales de La Mañanera del 2 de febrero, en ella el presidente, fuera de tiempo, criticó la redacción de la pregunta de la consulta y de paso citó que era necesario orientar a los ciudadanos sobre las respuestas.

De la Valija. Timing

Toda una sorpresa resultó que el alcalde de Jerécuaro, Luis Alberto Mondragón Vega, en plena vedad electoral, haya acudido a la Cámara de Diputados a entrevistarse con diputados de la Comisión de Presupuesto, a nombre de los 11 alcaldes del PRI en el estado de Guanajuato, difundiendo en redes sociales su gestión. Podría ser señalado de estar haciéndose propaganda cuando no le es permitido.

Además, queda en el aire la oportunidad de su gestión, el Timing, pues las negociaciones del presupuesto para este año se hicieron en el último trimestre del 2022 ante el Legislativo, el que ya no maneja recursos; los apoyos, en todo caso los atiende el Ejecutivo federal. A menos que quiera madrugar y ya pida recursos para el 2023, cuando no hay una base presupuestaria a negociar. Y si era por la foto, mejor era esperar el fin de la veda.

Elvira Paniagua Rodríguez

Ya se entrenó en el cargo, luego de permanecer en las sombras tras su desastrosa gestión como alcaldesa de Celaya, municipio aún sumido en los efectos de la violencia e inseguridad. Su aparición ante los medios fue para opinar sobre un peliagudo tema, la definición de los límites territoriales entre los municipios de Moroleón y Uriangato, que lleva años sin resolverse y con inquina entre las partes.

Elvira Paniagua Rodríguez, subsecretaria de Vinculación y Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno, a quien la diplomacia no se le da, en su visita a Uriangato dejó ver que el tema no resulta relevante para su dependencia, por lo que el tópico lo ubica en la buena voluntad de los alcaldes de esos municipios, así que no lo trae en agenda. Eso sí, la celayense, dejó ver que sus visitas a los presidentes municipales se concretan, por ahora, a mostrar que la Secretaría de Gobierno está “cerquita”. Los munícipes esperan que traiga el pulso de los problemas y en su cartera… soluciones.