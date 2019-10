Demanda a Apple por ‘volverlo gay’

Un hombre ruso acusó a la compañía estadounidense de que lo “empujó a la homosexualidad” lo que ahora no sabe cómo explicarle a sus padres

Rusia.- Un habitante de Moscú, demandó a Apple por daño moral, alegando que la compañía lo “empujó a la homosexualidad“.

El hombre, identificado como D. Razumilov, exige un millón de rublos de resarcimiento, lo que equivale a más de 300 mil pesos, ya que considera que la empresa lo manipuló para que cambiara de orientación sexual.

El demandante explicó que hace unos años instaló en su teléfono iPhone la aplicación para operar con criptomonedas Waves Platform, descargándola del App Store, la tienda oficial de la compañía.

Según su versión, este verano solicitó una transferencia de bitcoines, pero en vez de ello recibió de forma anónima 69 ‘GayCoins‘, una de las divisas electrónicas que opera la plataforma.

La transacción venía acompañada de un mensaje en inglés: “Don’t blame until you do that” (“No lo condenes hasta que no lo pruebes”).

Ahora tiene novio

El sujeto explica que hizo caso a esas palabras y que desde entonces se ha quedado “enredado en relaciones con el mismo sexo” y que ahora incluso tiene un novio, algo que no sabe cómo explicarles a sus padres. Concluye que su vida ha cambiado para peor y jamás volverá a ser la misma persona.

“Apple me empujó con manipulación hacia la homosexualidad. Los cambios ocurridos me han causado sufrimiento moral y daño psicológico“, aseveró el damnificado.

Sapizhat Gusnieva, la abogada de Razumilov, declaró que este es un caso “serio” y que su defendido se encuentra “asustado, ha sufrido“. A pesar que el intecambio de estas monedas ocurrió entre terceras partes, la licenciada argumenta que la empresa tiene responsabilidad en el asunto.

La empresa Waves Plataform lamentó el sufrimiento del joven, pero negó que tuvieran cualquier tipo de responsabilidad en el asunto.

En las próximas semanas se dará la resolución a este curioso juicio.

Con información de RT

