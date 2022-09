Mientras no se tenga un mecanismo eficiente de denuncia, se continuará con datos sesgados, afirma Causa en Común

Jazmín Castro

León.- La organización Causa en Común reveló que en México, 9 de cada 10 delitos no se denuncian. Esto implica que el 90% de las víctimas quedan dentro de la “cifra negra”, terminó que utiliza el INEGI para describir todos los actos delictivos que no son reportados ante el Ministerio Público o que no son objeto de una averiguación previa y por tanto no figuran en ninguna estadística. Así lo mencionó el investigador de Causa en Común, Genaro Ahumada.

Explicó que uno de los principales motivos para no denunciar es que los ciudadanos no confían en las autoridades. También más del 50% tiene miedo de ser revictimizado y creen que pierden su tiempo en burocracia.

Lee también: Con más de 300 casos, Guanajuato es segundo lugar nacional en atrocidades

“Hay un subregistro de delitos muy grande en todo el país y eso es un problema histórico que tenemos desde más allá del 2011 que fue cuando el INEGI empezó a registrar la cifra negra”, indicó.

La falta de confianza en las autoridades es una de las principales razones por las que los delitos no se denuncian. Foto: Martín Rodríguez

Falta de denuncias provoca datos sesgados

El especialista mencionó que mientras no se tenga un mecanismo eficiente de denuncia que fomente la confianza en las autoridades, se continuará con datos sesgados.

En este momento, los números que revela el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) sólo brindan un panorama de poco menos del 10% de los delitos que se cometen en el país y sus víctimas.

Esto se torna preocupante porque existen delitos que cuentan con cifras alarmantes. Este es el caso de trata de personas y violencia familiar.

En Guanajuato son alarmantes delitos como el homicidio de mujeres con violencia extrema, el asesinato de menores, tortura, y fosas clandestinas.

Precisó que el SESNSP debería de contar con un filtro para conocer si los estados están entregando información completa y detallada. De lo contrario, el panorama que se refleje será irreal.

En Guanajuato uno de los delitos con cifras alarmantes son los feminicidios con violencia extrema. Foto: Archivo

Narcomenudeo, violencia familiar y lesiones: denuncias más comunes en Guanajuato

Los casos de narcomenudeo, violencia familiar y lesiones son los tres sucesos que más generan la movilización de los cuerpos de seguridad en el estado de Guanajuato. Esto de acuerdo a los resultados del primer semestre obtenidos en el semáforo delictivo de esta entidad.

En el estado de Guanajuato existe una tendencia con respecto a las denuncias de hechos delictivos ocurridos en sus 46 municipios. El compendio estadístico obtenido hasta el mes de julio de este año refleja cuáles son los delitos o los hechos más denunciados ante las autoridades. Entre estos, destacan los casos de violencia familiar, delito que durante varios meses de este 2022 ha ocupado el segundo lugar del semáforo.

En el mes de julio de 2022, el narcomenudeo se posicionó como el delito con más reportes, al sumar 1 mil 915 casos en la entidad. Después le siguió la violencia familiar, que alcanzó los 1 mil 180 casos y en tercer sitio se ubicaron las lesiones, que sumaron 1 mil 009 casos.

La violencia familiar se mantiene entre los delitos más denunciados en Guanajuato

Un mes antes, en junio, el narcomenudeo ya era el delito más denunciado en el estado de Guanajuato con 1 mil 750 casos. Sin embargo, en segundo puesto estaban las lesiones, que acumularon 1 mil 174 denuncias. Por su parte, la violencia familiar estaba en el tercer sitio con 1 mil 144 casos.

Te puede interesar: Sociedad civil y gobierno trabajarán por la Alerta de Género para Guanajuato

Incluso desde mayo la tendencia era similar. En ese mes estuvo liderada por los casos de narcomenudeo con 1 mil 736 denuncias, seguido por violencia familiar que alcanzó 1 mil 325 casos y las lesiones se posicionaron en el tercer sitio con 1 mil 242 denuncias.

Quizás te interese:

JRP