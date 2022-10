El exelemento señaló privaciones ilegales de la libertad, agresiones físicas y psicológicas en contra de los propios policías estatales

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El ex elemento de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), Juan Antonio Córdova Álvarez, reveló la comisión de privaciones ilegales de la libertad, agresiones físicas y psicológicas en contra de los propios policías estatales. El ex elemento fue obligado a renunciar a su cargo sin motivo alguno.

También denunció presuntos actos de corrupción y otros delitos en contra de la ciudadanía, así como delitos de FSPE en Guanajuato cometidos por altos mandos a través del Grupo Táctico de la corporación. Estos actos – son “solapados” por el secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca Appendini, señaló.

Juan Antonio Córdova, de entrada, responsabilizó a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y a la Fiscalía General del Estado (FGE) de represalias en su contra, tras hacer público su caso.

Entérate también de: Agentes que mataron a Leo Reyes ya no están en la FSPE; justicia tardaría…

Foto: Lulu Vázquez

Lo obligaron a firmar renuncia bajo violencia

Córdova Álvarez relató que el pasado 17 de noviembre del 2021, alrededor de las 10:30 de la noche, se encontraba en su labor en la base de la FSPE en Guanajuato capital. En ese momento llegaron alrededor de ocho elementos del Grupo Táctico. Entre ellos se encontraba uno apodado ‘El Mango’. Este tras jaloneos, le quitó el arma y ordenó que subieran a Córdova en contra de su voluntad a la cabina de una patrulla para llevarlo. Con la cabeza agachada en todo momento, se dirigieron al cuartel 2 de las FSPE ubicado en el mismo municipio.

Dijo que al llegar había entre 15 y 20 compañeros suyos que también habían sido ‘levantados’ a diversas horas del mismo día. Todos sentados en pupitres con la cabeza agachada, sin que supieran el motivo por el que estaban ahí. Así permanecieron hasta las 8:30 de la mañana del día siguiente. Además, fueron golpeados y los dejaron incomunicados al quitarles los celulares.

Foto: Lulu Vázquez

Delitos de FSPE en Guanajuato

“Los tenían en condiciones deplorables, agachados, tapados, de diferentes maneras, a unos los tenían en un cuarto en la parte de arriba interrogándolos. Ahí me mantuvieron en la misma forma ese día, aislado, en las mismas condiciones y nos obligaron a firmar una baja, que alcancé a leer y en medio de golpes, la firmamos porque fuimos agredidos”.

Señaló que, a él, el inspector del Grupo Táctico, lo acusó de vender servicios de seguridad. Ante ello, pidió que le entregaran pruebas y en todo caso lo pusieran a disposición de las autoridades correspondientes, pero eso no fue así.

Foto: Lulu Vázquez

“Sabemos que vienen las órdenes de arriba y son escalonadas. Vienen, pues sí desde el secretario, directores, subdirectores, hasta los comandantes. Ese grupo especializado que tienen ellos. Lo tienen para hacer sus cosas indebidas, se sabe, hay gente que aún está laborando que quiere hablar, pero tiene miedo a represalias. Así mismo, ahorita que están ustedes, externo que, si algo me llega a pasar, culpo directamente a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Fiscalía. Problemas no tengo, no me ha pasado nada en todo este tiempo. Yo estoy dando la cara y voy a seguir adelante. Yo no voy a dar pie que manchen mi reputación, nada más por una falsa acusación que ellos hacen”, enfatizó.

Sin respuesta a su denuncia

Tras lo ocurrido, el 23 de noviembre, Juan Antonio Córdova y cuatro de sus compañeros presentaron una denuncia ante el Ministerio Público por el delito de abuso de autoridad. Sin embargo, no ha habido avances en la misma a 10 meses de ello

Además, alrededor de 15 ex elementos presentaron una demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa y se mantienen a la espera de resolución.

Para saber más de: FSPE Guanajuato convoca a sus filas, las más antiguas y mejor pagadas de México

Foto: Archivo

Revela detenciones arbitrarias y delitos de FSPE en Guanajuato

Afirmó que la Policía Urbana, grupo de las FSPE, llevaron a cabo detención importante de varias personas y delitos de FSPE en Guanajuato. Se entregaron al Grupo Táctico quienes, presuntamente durante tres horas golpearos a esas personas para obtener información y después ponerlas a disposición del Ministerio Público.

“Lamentablemente el trabajo que se hace por parte de la Secretaría está muy equivocado. Muy mal enfocado, los culpables salen libres inmediatamente (…) hay delitos que se están cometiendo y los están permitiendo mandos de arriba, mandos, no viene de abajo”.

“Eso si desconozco (colusión del crimen organizado) pero de que privan de la libertad, abusan del poder y hacen lo que hacen y están protegidos por ellos sí (…) viene desde el encargado es Omar, “el huevo”, “el mango”, son encargados, todos tienen grado, encargados de grupo táctico”.

Foto: Lulu Vázquez

Denuncia despido injustificado

Juan Antonio Córdova acudió al Congreso del Estado en compañía de Abraham López Ramírez. Este tenía el grado de inspector y quien denunció despido injustificado por órdenes del comandante Solórzano, tras 12 años de servicio.

“Me encontraba incapacitado cuando llego a dejar otra incapacidad y me dicen en la guardia que por órdenes del comandante Solórzano ya no puedo ingresar y que ya no estoy en la plantilla”, esto ocurrió el 19 de noviembre del 2011.

Foto: Archivo

Para leer también: Diputados urgen a FGE dar ‘cuentas claras’ por agresión de FSPE a buscadoras

Presenta exhorto

Tras la denuncia pública hecha por Juan Antonio Córdova, la diputada de Morena, Alma Alcaraz Hernández presentó al pleno del Congreso un exhorto dirigido al fiscal general del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre. Esto a fin de que atienda y agilice el proceso de investigación correspondiente a la carpeta de investigación número 1252731/2021 presentada por los expolicías estatales.

Además, exhortó al secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca Appendini para que revise y atienda el estado que guardan los derechos humanos y laborales de las personas prestadoras de servicios en las FSPE. De esta manera lleve a cabo las acciones necesarias para garantizar su seguridad.

La propuesta de punto de acuerdo se analizará en la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones del Congreso del Estado.

Por si no lo leíste:

bc