Robos de autos y a negocios, así como el narcomenudeo registraron tendencias a la baja, pero las extorsiones siguen subiendo en Celaya

Luz Zárate

Celaya.- En el primer año de gobierno se tuvo una disminución de 21.74% en el delito de robo de vehículo, una baja del 11.71% en robo a negocio sin violencia; una baja del 15.52% en narcomenudeo y un incremento en las denuncias de extorsión del 214.29%.

Lo anterior según las cifras informadas en el Primer Informe de Gobierno de la administración 2021-2024, ante lo cual el Secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta, señaló que en general los delitos van a la baja.

Rivera Peralta mencionó que los homicidios dolosos son los que han variado de octubre a la fecha. Destacó que en el último mes disminuyeron un 30% en relación con los dos meses previos.

“Hemos tenido en estos meses picos, sobre todo en los homicidios focalizados, sabemos quién, dónde, cómo y muchos (de los homicidios) han sido dentro de los inmuebles. En septiembre tuvimos una tendencia sustancial a la baja, comparada con los dos meses anteriores. Más o menos llevamos una baja del 30% que es bastante considerable comparado con los dos meses anteriores”, indicó.

Destaca trabajo de la Policía de Celaya

Resaltó que la baja en los homicidios dolosos y los delitos del fuero común, se deben a la operatividad de la Policía de Celaya. Pero también agradeció las detenciones que ha hecho la Fiscalía General del Estado (FGE) en coordinación con Guardia Nacional, Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), Sedena y los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

“En la operación nosotros seguimos avanzando y seguimos dando resultados positivos. Los últimos eventos que hemos tenido en donde han despojado a las personas de sus automóviles de modelos recientes, todos los hemos recuperado. Hemos detenido a personas, recuperado pertenencias. Ha habido detenidos e inclusive hemos tenido enfrentamiento, dos de ellos nos llevaron hasta Juventino Rosas”, señaló.

Jesús Rivera afirmó que en Celaya a “un delincuente le resulta sumamente complicado y costoso intentar delinquir; para su integridad y su vida”.

Sin embargo destacó que él estará conforme hasta que no haya un solo afectado por la delincuencia.

“Yo voy a estar satisfecho el día, que en Celaya no ocurra ni un solo delito y no haya una sola víctima de nada, estamos hablando de un escenario que no existe en ningún lugar del mundo, pero yo hablo de satisfacción personal”, dijo.

