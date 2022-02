El Congreso de Guanajuato rechazó la propuesta de castigar la violencia en el noviazgo hecha por el diputado Ernesto Prieto

Guanajuato.- La Comisión de Justicia del Congreso de Guanajuato rechazó la propuesta para incluir en el Código Penal el delito de violencia en el noviazgo. Así, la respuesta unánime echa para atrás la iniciativa del diputado de Morena Ernesto Prieto Gallardo para castigarla con cárcel.

De acuerdo con las opiniones vertidas, el Código Penal la contemplaría como ‘violencia familiar’. Así, se establecerían relaciones análogas como el noviazgo en donde existe un vínculo o lazo de unión. Y bajo este marco se concluyó que la violencia en el noviazgo afecta el mismo bien jurídico en violencia familiar.

La propuesta de Ernesto Prieto buscaba incorporar el delito de violencia en el noviazgo y sancionarlo por 1 a 6 años de prisión. Además, el Ministerio Público debía exhortar al probable responsable para abstenerse de cualquier conducta ofensiva para la víctima. Finalmente, se acordarían las medidas preventivas necesarias para llevarlo a cabo.

No obstante, la iniciativa no logró avanzar. Y es que a decir de diputados como Bricio Balderas Álvarez del PRI no se debe “caer en la tentación” de sobre regular los delitos ya está establecidos.

“Actualmente con la palabra ‘análoga’ se está atendiendo el tema. (…) De lo contrario, caeríamos en esa sobre regulación penal de especificar palabra por palabra dentro de un tipo de cada una de las conductas”.

Por ello, aseguró que el tema de la violencia en el noviazgo las relaciones son análogas a las relaciones de familia. Y bajo esta premisa deben la Fiscalía General del Estado (FGE) debe atenderlas en “sendas denuncias y carpetas de investigación en el Ministerio Público”.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Justicia, Cristina Márquez Alcalá, calificó como innecesario y peligroso aprobar este tipo de iniciativas. Así lo dijo en razón que “se hace muy probable que al interferir en la configuración de la conducta y la comprobación de los hechos, se dé pie a la impunidad” en ellas.

Por este motivo, se instruyó un dictamen en sentido negativo que será discutido y aprobado en la siguiente sesión de la comisión.

