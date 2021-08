Gilberto Navarro

Guanajuato.- Varios de los 103 delegados de las comunidades rurales de Guanajuato capital pretenden dejar su puesto antes de que termine su periodo por cuestiones personales, o bien, con el malentendido de que su gestión terminaría después de las elecciones con el inicio del nuevo trienio.

Así lo expuso el Director de Desarrollo Social y Humano, Marco Campos Briones, quien expuso que le han expresado esas intenciones a dos meses de que concluya la administración municipal.

De acuerdo al marco reglamentario, el proceso de renovación de delegados y delegadas rurales, se hará una vez que el nuevo Ayuntamiento, del cual formará parte, tome protesta y se determine este proceso, a más tardar en marzo.

Marco Campos Briones, director de desarrollo social. Foto: Gilberto Navarro

Hace algunos meses, Correo consignó que en comunidades como El Cubo, estaban inconformes con la designación de sus delegados, ya que deseaban que fueras propuestos por la comunidad y no impuestos por la autoridad municipal.

Sin embargo, algunos delegados ya han adelantado sus intenciones de dejar el puesto debido a a cuestiones personales e incluso tenían la idea que una vez que concluyeron las elecciones en las que Alejandro Navarro fue elegido para un segundo periodo al frente de la administración municipal, ya iban a ser renovados.

“Algunas personas están acudiendo a nosotros y dicen que ya no quieren ser delegados, dos ya se acercaron a mí y me dijeron que se van a Estados Unidos a trabajar y no pueden seguir con sus deberes y otro que ya se fue y dice que no piensa regresar”.

Agregó que hay rumores de que otros delegados también quieren dejar el puesto, sin embargo, su periodo es de tres años y aún no se establece el mecanismo que se deberá de seguir para nombrar a los nuevos representantes del gobierno municipal en las comunidades rurales.

El funcionario dijo que, están haciéndoles la invitación a que esperen a que termine su periodo como delegados y permitan que se siga el proceso de renovación de la plantilla de delegados.

“Habrá otros, hay rumores, otros que se andan apuntando, el proceso aún no está definido, esto lo definirá la siguiente administración y nosotros continuaremos, apegándonos al reglamento y a lo que nos indica el reglamento”.

