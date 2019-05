Delegado de la FGR es un vaquetón: Alcántara Soria

Insta a Diego Sinhue a que pida relevo para tener resultados en el combate al huachicol; recomendó al gobernador que le cambien al delegado, porque es evidente que no está haciendo su ‘chamba’

Nayeli García

Irapuato.- El gobernador de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez Vallejo debe de pedir que cambien al delegado de la Fiscalía General de la República en el estado para tener resultados en el combate del ‘huachicol’, consideró Juan Miguel Alcántara Soria, quién llamó “incompetente y vaquetón” al representante actual, Alfredo Montes Mejía.

Por lo que toca a la delegación hace mucho tiempo que no investiga, que no hay trabajo en las carpetas de investigación y las pocas que tienen no las están trabajando bien”. Juan Miguel Alcántara Soria

El exsecretario del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, recordó que en febrero pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que México se tenían 173 detenidos por robo de combustible, en Hidalgo 87 y Guanajuato estaba en el sexto lugar con sólo 40 detenidos, pese a que es el estado con mayor número de tomas clandestinas en el país, según datos del Gobierno Federal.

“Tenemos un delegado de la Fiscalía General de la República incompetente, vaquetón (…) esa es parte de la explicación de las cifras que se confirman primero por lo dicho por López Obrador y ahora lo que presenta el sistema nacional de Seguridad Pública”, señaló el ex funcionario federal.

Recomendó que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo debe pedir la Fiscalía General de la República que le cambien al delegado, porque es evidente, dijo, que no está haciendo su ‘chamba’ en el Ministerio Público Federal.

Alcántara Soria consideró que 300 carpetas de investigación son muy pocas en comparación en el tema de las tomas clandestinas, la comercialización y el almacenamiento de hidrocarburos en el estado.

Bajaron denuncias por desabasto

Catalina Reyes

Guanajuato.- Ayer, correo publicó que en el primer cuatrimestre de este año, mientras que en Hidalgo se iniciaron mil 75 carpetas de investigación, en Guanajuato sólo fueron 300, según reportó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Entrevistado al respecto, el gobernador dijo que esta disminución de denuncias contra el huachicol fue mucho derivado del desabasto de gasolina que sufrió el estado en enero, y por lo tanto hubo mucho menos robo de combustible en Guanajuato que en otros estados.

“No hay tampoco que echar campanas al vuelo. Que existan menos robos aquí que en otros estados es positivo, pero también hay que ver por qué. Porque estuvimos un mes completo sin combustible, no había qué se robaran”, dijo.