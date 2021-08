Cuca Domínguez

Salamanca.- El delegado de la región centro-sur de la Secretaría de Educación, Leonardo Flores Miranda, pidió tregua definitiva a los responsables de vandalizar y robar los planteles educativos de los municipios de Salamanca, Valle de Santiago, Jaral del Progreso, Yuriria, Uriangato y Moroleón, luego que de acuerdo a un estimado ahora se requieren por lo menos unos 30 millones de pesos para rehabilitarlos. Tan solo en el municipio de Salamanca de los 275 planteles que se tienen, 200 requieren de una intervención.

En tono enérgico el delegado de educación incluso lanzó una propuesta: “esa gente que argumenta que no tiene empleo y que por ello vandalizan y roban, que se acerque a la delegación para ver cómo los podemos ayudar a que encuentren trabajo, incluso a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, que está contratando personal para hacer trabajos en las escuelas, porque lo que están haciendo está dañando la educación de sus propios hijos o familiares“.

Por ello urgió a que se organice una cruzada de ayuda para habilitar al cien por ciento a los planteles educativos, porque acusó que no solo es responsabilidad de las autoridades educativas, “el gobierno del estado ya está invirtiendo 6 millones de pesos y está gestionando otro tanto, pero se requieren unos 30 millones; también hay el compromiso de los municipios que integran esta región, al igual que los padres de familia, pero esperamos que se sumen otros actores de la sociedad como los empresarios, por ejemplo”, dijo.

“A las personas que han robado las escuelas, les pido una tregua permanente, porque están lastimando la parte medular y más importante que hay en nuestra sociedad, que son nuestros niños, niñas y jóvenes; les pedimos a esas personas que nos den la oportunidad de regresar a nuestras escuelas, la oportunidad de dejar que nuestra comunidad escolar siga en formación y atender la parte socio emocional y demás”.

Dijo que ante este panorama se ha gestionado ante los diversos niveles de gobierno y sociedad civil organizada la reparación de los inmuebles y si bien el municipio y algunos empresarios harán su aportación, el “reto es de todos”.

“Aquellos planteles que no logren tener las condiciones, obviamente no se expondrán a los niños, pero se van a agotar los esfuerzos para que las escuelas reúnan las condiciones para que los niños estén a partir del 30 de agosto, híbrida, versátil, con flexibilidad o como sea, pero que ya tengan sus escuelas abiertas y en condiciones, porque no dejaremos que las condiciones actuales nos derroten“.

Por ello dijo que se pide esta tregua, para que no haya más incursiones en lo 872 edificios escolares que albergan a mil 100 escuelas, pues un mismo edificio llega a albergar hasta a dos turnos.

También, llamó a los padres de familia y a los maestros a que no vean la situación adversa, más bien que vean lo que pueden hacer y resolver los problemas que se vienen encontrando en las escuelas; obviamente con el apoyo de quien sea necesario.

Finalmente, desde las instalaciones de la escuela secundaria 18 de marzo, que fue robada, donde los talleres fueron saqueados y que requiere intervención mayor en su estructura dado que el plantel funciona desde abril de 1951, el delegado señaló que se estará atendiendo todo esto para ofrecer la mejor atención a los estudiantes.

Imposibilitan regreso para escuelas de Salamanca

Las instalaciones de las primarias ‘Francisco I. Madero’ (turno matutino) y ‘Aguiluchos de Chapultepec’ (turno vespertino), así como del preescolar ‘María Enriqueta’, no permitirán el regreso a clases por el nivel de deterioro que presentan debido a los constantes robos y daños que vándalos y ladrones provocaron.

Dimas Moreno Pantoja, el director de la escuela primaria ‘Francisco I Madero’, comentó que desde hace más de un año el plantel ha registrado múltiples robos donde se llevaron toda la red eléctrica y de agua potable, dañaron las chapas, los sanitarios, se llevaron equipo de cómputo, audiovisual, impresoras, proyectores y demás.

Las primeras veces las cámaras de video grabaron los robos, pero después los ladrones rompieron la red eléctrica y se las llevaron, dejando sin registro de los nuevos destrozos a la institución.

Por su parte, la directora de la primaria ‘Aguiluchos de Chapultepec’, Ivonne Yépez Rodríguez, donde el turno vespertino cuenta con 494 alumnos, dijo que, aunque hay ganas y disposición para regresar a las aulas, las condiciones no son las indicadas. Los delincuentes dejaron los inmuebles prácticamente en obra negra.

