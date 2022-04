La designación de la delegada electa de La Trinidad, Patricia Almanza, inconformó a la comunidad, donde exigen removerla

Luz Zárate

Celaya.- Un grupo de mujeres, habitantes de la comunidad La Trinidad, se inconformaron la mañana de este miércoles en la presidencia municipal. La razón es el desacuerdo con la reelección de la actual delegada electa de La Trinidad, Patricia Almanza .

La tarde y noche del martes se manifestaron en la comunidad La Trinidad e incluso cerraron la carretera que va a San Miguel Octopan. Además aseguran que la actual funcionaria no trabajó durante los tres años que tiene en el cargo. Por ello, ahora que la nombraron nuevamente delegada, no la reconocen como tal.

“Nuestra inconformidad es porque ella volvió a reelegirse, la inconformidad es porque ella no trabaja. Hubo mucha inconformidad, el martes cerramos la carretera a San Miguel Octopan. No la queremos porque no trabaja y con este serían ya tres años de no hacerlo. Nosotros apoyamos a la señora Isabel Pichardo, pero si no queda ella podemos proponer otra, pero a la que le tomaron protesta no la queremos”, dijo Lourdes Zamudio.

Las mujeres piden que se vuelva a realizar la consulta pública y aseguran que la mitad de la comunidad está inconforme con que haya vuelto a ganar.

“Ya le habíamos dicho al coordinador de delegados que no la queremos y todavía no hay respuesta. Nada más nos dieron largas y ya ayer (martes) tomó protesta. Hasta le trajimos 135 copias de credencial de elector de quienes no la apoyamos. Hicimos una junta para decir que no estamos de acuerdo y ahora resulta que ya estaba dicho que ya había ganado ella. Lo que queremos es que haya nuevas elecciones”, afirmó Virginia López.

Amenazan con nueva manifestación por delegada electa de La Trinidad

Foto: Luz Zárate

El coordinador de delegados, Alfonso Sánchez, las atendió sin darles una respuesta positiva. Por ello, las mujeres amenazan con que si no les resuelven su inconformidad se vvolverán a manifestar.

“Si no nos resuelven les vamos a traer a todo el pueblo. No estamos conformes”, dijo otra mujer.

La tarde del martes, el Ayuntamiento de Celaya aprobó y tomó protesta a los 64 delegados municipales. Sólo quedó pendiente la comunidad Juan Martín, donde se nombró como encargado de despacho a Alfonso Sánchez, coordinador de delegados.

Ya en el trascurso de esta mañana, otros excandidatos a delegados y simpatizantes expresaron su inconformidad de los resultados en la consulta pública del 26 y 27 de marzo.

