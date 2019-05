Del Toro y sus monstruos están ‘en casa’

En la intimidad de su ciudad natal de Guadalajara, el director mexicano expone varios objetos usados en sus películas o que fueron su fuente de inspiración

Notimex

Guadalajara.- Alrededor de 953 piezas, objetos, cómics, personajes de sus películas y otros que fueron su inspiración conforman la exposición ‘En casa con mis monstruos’, de Guillermo del Toro, en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara.

En un recorrido para medios de comunicación, se pudieron visitar las ocho salas: Infancia/Inocencia; Cuarto de Lluvia; Época Victoriana; Magia y Ocultismo; Cine, Cómics y Pop; Frankenstein; Los otros/Nosotros/Los Monstruos y Muerte y más allá, en donde el espectador se adentra a la vida del cineasta tapatío.

En cada una de las salas se da a conocer cómo fue el proceso inspirador de Guillermo del Toro para llegar a ser uno de los cineastas más reconocidos del mundo; destaca incluso la etapa de su infancia en la que tuvo su primer acercamiento y empatía con el mundo de los monstruos.

En algunas salas honra a escritores, pintores y películas que fueron esenciales para su carrera, y además, muestra, porque no podían faltar personajes de sus producciones de cine, tales como el Ángel de la muerte de Hellboy y el Anfibio de la cinta The Shape of Water.

Más allá de la muerte

La exposición que contó con la curaduría de Eugenio Caballero, no sólo muestra objetos reales de época que fueron utilizados en sus películas, sino que dedica una sala a los cómics que en su niñez fueron determinantes para su futuro como cineasta, también dedica un espacio a Frankestein, de sus favoritos.

Asimismo, dedica espacios a colecciones de obras pictóricas, libros y objetos de otros autores, piezas a las que les tiene mucho respeto; mientras que en la sala Muerte y más allá se ilustra un de las inquietudes más soñadas de Del Toro respecto sobre qué hay después de la muerte.

La recreación de una sala de la casa real de Del Toro en la que resaltan sus objetos más preciados, y el elemento agua en una de las ventanas, está perfectamente lograda, por lo que el visitante será capaz de imaginar el lugar preferido de Guillermo del Toro al momento de crear sus guiones.

La exposición arrancará oficialmente el 31 de mayo para invitados especiales y a partir del 1 de julio y hasta el 27 de octubre podrán visitarla sus seguidores nacionales y extranjeros, considerando que es la última ocasión que exhibe su colección íntima y que la quiso compartir en su ciudad natal.

“Es la última vez que se expone la obra en ningún lugar del mundo”, dijo el director de ‘La forma del agua’, que le valió el premio Óscar a la mejor película y mejor dirección en 2017.

¡Toma nota!

‘En casa con mis monstruos’ es la exhibición presentada este miércoles por Del Toro en el Museo de la Universidad de Guadalajara, última etapa de la muestra tras presentarse en Los Ángeles, Minneapolis y Toronto.