Del Toro encabeza los Critic’s Choice

EE.UU.- A tan sólo unos días de las nominaciones a los Globos de Oro – que se darán a conocer el lunes 11 -, los Critics’ Choice Awards ya tienen sus candidatos a lo mejor del año.

‘The shape of waters’ (La forma del agua), la película del mexicano Guillermo del Toro que se estrena en nuestras salas el 22 de febrero, lidera con 14 nominaciones, incluidas las de mejor película, director y actriz (Sally Hawkins).

El film es sucedido por ‘Call Me by Your Name’, ‘Dunkerque’, ‘Lady Birdy The Post’, todas con 8 candidaturas.

La ceremonia de los galardones de la crítica se llevará a cabo el 11 de enero.

La cinta de del Toro está nominada como mejor película, mejor actriz (Sally Hawkins), actor de reparto (Richard Jenkins), director, guión original, cinematografía, diseño producción, edición, diseño vestuario, efectos visuales, partitura y cinta de ciencia ficción u horror.

Cuarón y González Iñárritu forman junto con Guillermo del Toro el grupo que en Hollywood se conoce como “Los tres amigos” del cine y que encabezan la lista de los hispanos más poderosos de Hollywood.

“Lo que estos tres directores están haciendo en la meca del cine es verdaderamente admirable”, le dice a BBC Mundo Charles Ramírez, profesor especializado en cine y televisión en la Universidad de Texas.

Ramírez subraya la calidad de las películas de los tres, cada uno en su estilo, con una factura que no tiene nada que envidiar a los grandes éxitos de Hollywood.

“Es como si se fueran alternando para hacer obras maestras”, agrega Ramírez, quien apunta que lo positivo de tener latinos que triunfan en todas las disciplinas del cine es que allanarán el camino a otros latinos.

Así lo hacen González Iñárritu, Del Toro y Cuarón, que son polifacéticos y trabajan como directores, productores, guionistas o incluso dibujantes de comics.

