Del 100% de reportes sobre personas desaparecidas el 90% son resueltos: Zamarripa

Nancy Venegas

Irapuato.- Por la inseguridad, coronavirus e incertidumbre económica, tres proyectos de inversión mixta de las industrias metalmecánica y electrónica que generarían de 300 a 350 empleos directos están frenados.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Javier Lagunas, informó que para este año se planeaba el inicio de obras de las distintas empresas que se instalarían en la región Silao, Irapuato, Salamanca.

“Muchas inversiones que estaban planeadas por lo menos para los corredores aledaños a Irapuato que es desde Silao hasta Salamanca, están en “stand by”, sí está preocupada a la gente”, dijo el representante empresarial.

Añadió que como órgano empresarial, la Canacintra trata de impulsar el desarrollo de la zona y apoyar a las empresas que tengan la intención de establecerse en la zona y crecer junto con la entidad.

“Sin embargo nosotros hemos sido siempre impulsores de nuestra zona y tratamos de poner las cosas en blanco y negro, sin tintes amarillistas pero sí expresando los hechos reales de violencia en nuestro estado y en nuestra región”, dijo el presidente de Canacintra Irapuato.

Y es que, se proyectaba que a inicios de este año, arrancarían las obras físicas de tres proyectos de capital mixto de industrias metalmecánica y electrónica, que generarían de 300 a 350 empleos directos para pobladores de la zona.

Agregó que “aún no toman la decisión, han retenido los proyectos, hasta ahora por lo menos sigue apuntando a que vienen a nuestra zona pero no con la celeridad que estaba planeado originalmente.

Iban a comenzar a principios de este año, añadió, aunque sin precisar las cifras que serían invertidas por las empresas.

“El monto de las inversiones me lo reservo, lo que yo entendí y no puedo hablar por ellos -los inversionistas- es que estaban retrasando, yo creo que se va sumando todas las situaciones, esta situación del coronavirus les está causando cierto resquemor, sobre invertir en este momento es una suma de factores y claro que la seguridad está influyendo pero no es lo único, también influye la economía”, dijo, y confió en que la inversión se consolide pronto.