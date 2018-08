Dejaré a Diego dinero y cero deudas: MMM

Al hacer un balance de su gobierno, el actual gobernador destacó la economía y reconoce pendiente en seguridad durante una visita al municipio, haciendo un recuento de lo que ha hecho su administración

Cuca Domínguez

Salamanca.- En lo que podría ser su última visita a este municipio, el gobernador Miguel Márquez Márquez aprovechó para hacer un recuento de lo que se ha hecho en su administración y aseguró que no le dejará deudas a Diego Sinhué y sí tendrá recursos para operar. También habló de la reconfiguración de RIAMA, que dijo es obligatoria y necesaria.

De las obras dijo que es importe que se realicen, más allá del tema de las inauguraciones. “Soy un hombre que nunca he estado pegado al poder o al dinero, no es algo que me mueve, y en ese sentido las obras se quedan ahí, en proceso, y le tocará a Diego; llegará a inaugurar cientos de obras y eso es lo importante, porque al final del día, en el informe que rendirá en marzo, rendirá un informe de todo lo que se ha hecho en este año”.

Agregó que “lo vamos a dejar sin deudas, sin broncas de dinero, le vamos a dejar recursos para que siga operando, no tendrá problemas para el gasto operativo de gobierno”. Y expuso que lo importante es que siga pujante, creciente el estado, “y me da mucho gusto: se lo dije a Diego, le van a tocar empresas importantes, como Michelin, Toyota, Bosch y muchas otras”.

Acerca de cómo se siente en la recta final de su gobierno, dijo que normal. “No es el primer puesto, he estado en otros, son etapas, son ciclos, hay que saber trabajar, hay que saberlos cerrar y entender que se acaba tu actividad; llega otra persona, otro equipo y hay que apoyar y desearles que les vaya bien”, dijo.

Seguridad, el quid

Comentó que siempre habrá temas por reforzar y los indicadores todos van muy bien, y que el tema de seguridad pública seguirá siendo un reto y un desafío.

Habló de las inversiones: la meta eran 5 mil millones de pesos y se cerrará con casi 13 mil millones; en empleos, 50 mil o más; parques industriales fuera del corredor industrial, se plantearon siete y se cerrará con 25; “el turismo en un descuido y nos vamos al 5o. lugar a nivel nacional”.

En el rubro de las pensiones, dijo que se tienen garantizadas hasta el 2080, hay buen clima laboral; en el tema de infraestructura señala que se tendrá mucha más para movilidad y educación.

Mencionó que habrá ajustes de seguridad que se tendrán que dar sobre todo a nivel nacional, sobre todo en los delitos que más impactan como el robo de combustible y el uso de armas prohibidas, pero enfatizó que sobre todo no haya impunidad.

Y afirmó que regresará a su vida normal y acudirá a invitaciones, pero estará retirado de la política, dedicado a la familia.

