Dejan sin bienes ni ayuda de MMM a damnificados

Los habitantes han ido regresando esta semana a sus casas tras 13 días; lo que más les preocupa es que no han recibido la colaboración del gobierno del estado

Luz Zárate

Celaya.- Han pasado 13 días desde que se inundaron y los habitantes de las comunidades afectadas en Celaya por éstas y las lluvias, siguen esperando la ayuda que prometió el gobernador Miguel Márquez.

La mayoría de las familias de la Luz y El Cuije comenzaron a regresar a sus viviendas en la presente semana, y al ver el escenario fue de desolación pues perdieron todo, desde sus camas hasta su ropa y algunos hasta sus herramientas para trabajar.

Pero más les preocupa que las autoridades del gobierno estatal y municipal dijeran que los ayudarían y a la fecha no les ha llegado lo prometido.

“Ahora que regresamos vimos cómo quedó todo, los daños que nos hizo el agua, perdimos muchas propiedades y el apoyo no nos llega como quisiéramos, ahorita estamos bien necesitados de agua, productos de limpieza, personales, pasta de dientes, cepillos, y vamos a necesitar más se mojaron los colchones, las camas, ahorita hemos estado recibiendo apoyo nada más de los ranchos vecinos. Está llegando ayuda de los ranchos de alrededores. El colchón, la estufa, el refrigerador, todo eso se amoló, no calculo el valor pero creo que va a ser bastante, lo que más vamos a ocupar son colchones, desafortunadamente no podíamos dejar las casas”, platicó Patricio Ramírez.

Promesa sin cumplir

El gobernador dijo el pasado 5 de julio que se pidió la Declaratoria de Emergencias por Desastre Natural, para reconstruir casas y caminos en los municipios afectados y que previo a estos recursos se apoyaría a las personas para que tengan sus muebles más básicos,

Hasta el momento la señora Teresa López sigue esperando el apoyo, ella no sabe qué hacer pues se le echaron a perder sus máquinas de coser que es a lo que se dedica, además de que se murió parte de su ganado.

“Ya no sirven (mis máquinas de coser), éstas las dejé arriba de una mesa y mire cómo quedaron, a mi esposo lo tengo en rehabilitación. Necesitamos agua para lavar, unos colchones o algo para dormir, aquí pues no se puede, nos fuimos a dormir a Juan Martín. Apenas y nos estábamos levantando tantito, ahorita a los muchachos se nos fregaron sus computadoras. Y luego las borregas se me murieron, teníamos 15 pero se murieron cuatro borregas y el semental”, manifestó la señora Teresa López

Y luego tras las declaraciones que hizo el alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo, acerca de que el Municipio no puede apoyarlos, en los afectados creció la desesperanza.

También hubo quienes se quejaron del apoyo otorgado de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) pues entregó pacas para el ganado afectado, pero eso no consuela a los campesinos y ganaderos pues se les echó a perder lo que apenas comenzaban a sembrar y a otros la materia prima.