Salamanca.- En 2015 y 2016 el Gobierno Municipal vigente aplicó multas a la Refinería Ing. Antonio M. Amor (RIAMA) de Pemex por incendios de pastizales ocurridos en las inmediaciones de sus lagunas de oxidación; la petrolera se amparó y a la fecha el proceso legal no se ha resuelto.

Hoy, el titular de la Dirección de Medio Ambiente, Alberto de la Torre Gleason dijo desconocer bajo qué sustento se aplicaron dichas multas, luego de que el municipio no tiene atribuciones ante las dependencias federales.

“No tenemos la capacidad jurídica para aplicar una multa, sí podemos hacer un levantamiento y una denuncia en este caso a la ASEA, desconozco jurídicamente cómo la hicieron. Si hicieron la denuncia a la ASEA, tendremos que darle seguimiento y la responsable de responder tendrá que ser la ASEA, por solicitud a la denuncia que hizo el municipio, pero habrá que ver cómo se hizo, si se hizo jurídicamente de manera adecuada tiene haber una contestación por ley, en algún momento, si no se hizo adecuadamente no procederá”, explicó el funcionario.

Sobre si las multas pudieran estar más establecidas y por ello Pemex no las pagó, respondió, “pudiera ser lo desconozco”.

El funcionario municipal fue claro y precisó, “no está en nuestras atribuciones, todo lo que son los sectores grandes, más contaminantes, más estratégicos, más riesgosos, se los reserva la Federación en la Ley General de Equilibrio Ecológico de Protección al Ambiente (Legepa), especifica lo que es competencia de la Federación, del estado y los municipios y de ahí baja a las leyes ambientales estatales y luego a los reglamentos municipales”, precisó De la Torre.

Sancionan por incendios ocurridos en 2015 y 2016

El 27 de diciembre del 2015, el Gobierno Municipal en turno sancionó a la refinería de Pemex por 700 mil pesos, por el incendio de pastizal en las inmediaciones de la laguna de oxidación e incluso al día siguiente la ciudad amaneció cubierta por una especie de neblina.

La Dirección de Ecología del municipio indicó que el manejo inadecuado del patio de residuos había dificultado el control del incendio, que se prolongó por varias horas. Fue por ello que el Municipio determinó imponer una sanción de 700 mil pesos.

La segunda multa se aplicó por el incendio del 10 de marzo de 2016, en la misma zona donde se registró el primero, aunque la cifra que se multó en esta segunda ocasión no se dio a conocer. A la fecha ambos procesos legales no han concluido y Pemex no ha pagado la multa, pero tampoco se le ha perdonado el pago de la misma.

