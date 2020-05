Dejan obras inconclusas en Santa Rita

Yadira Cárdenas

Salamanca.- La comunidad Santa Rita se localiza a 11 kilómetros al oriente de la cabecera municipal y alberga cerca de 2 mil habitantes.

Su delegada, Sofía Franco, señaló que no hay día que los pobladores no padezcan las consecuencias debido a que no se concluyó ninguna de las tres obras, y lo poco que se hizo estuvo “mal hecho”.

Contó que por ello solicitaron de manera preventiva que se entubara el drenaje de la comunidad al canal de Viborillas, pues no funciona el desagüe.

“Hicimos una petición para que pusiera un tubo porque la planta tratadora no funciona y estaban colapsando las casas. Entonces ahorita nos vinieron a abrir, porque no funciona lo que dejaron. Hay gente que así se conectó a la red porque le dijeron que lo hiciera”.

Aseguró que el material fue de mala calidad, y sin que la obra estuviera concluida colocaron tierra encima y ni siquiera se perciben dónde quedaron las ollas del drenaje.

La planta de tratamiento quedó inconclusa y ladeada; al percatarse de ello, la constructora la levantó con una grúa, pero quedó hueca por dentro.

Debido a todas las anomalías, el anterior delegado de Santa Rita se negó a firmar el documento que avala la realización de la obra, y después, en acuerdo con la actual delegada, enviaron un informe al gobernador Diego Sinhue Rodríguez, con fotografías y otras evidencias.

“Lo enteramos para que volteara para acá. Lo malo que con la pandemia es que no nos han solucionado nada. Ya hemos esperado más de dos años y no sabemos qué va a pasar, lo que sí es que en las lluvias nos espera un problema más fuerte que puede afectar la salud de las personas”, advirtió.

