Dejan morir árboles del bulevar Gómez Morín

Lorena Ramírez

Irapuato.- El Municipio ha incumplido con la orden girada por un juez sobre el cuidado de los árboles del bulevar Gómez Morín que permanece en una disputa legal con la administración pública, denunció Leticia Ochoa Cepeda, presidenta de la Asociación Planeta 4 y miembro de Agenda Ambientalista A.C..

Lo anterior tras la caída de un árbol de mezquite la madrugada del lunes en la zona que se encuentra en litigio; Ochoa aseguró que la Juez ordenó al Municipio hacerse cargo del cuidado y mantenimiento del arbolado, sin embargo, los están dejando morir.

“Ese árbol se reblandeció, no le han dado cuidados, estaba enfermo y cayó. El hecho de que el Municipio no pueda intervenir el área para concluir su obra del camellón no quiere decir que dejen morir la vegetación, han sido omisos con la orden de la juez”, comentó la ecologista.

Defienden la zona

Aunque el proceso legal que llevan a cabo miembros de la sociedad ha sido duramente criticado al considerarlo como una injustificada, Leticia Ochoa, justificó que esta es una de las pocas zonas con vida que surten de agua los pozos subterráneos

La ecologista defendió la lucha legal que llevan a cabo contra el gobierno local para evitar la tala de árboles en el bulevar pues asegura son los pocos árboles que quedan de pie, pues aunque el Municipio ha plantado más de 30 mil árboles, éstos no han sobrevivido ante la falta de estrategias para el desarrollo sustentable del Municipio, aunado con la falta de compromiso de la sociedad y gobierno para apostarle al medio ambiente.

“Las personas no se dan cuenta que es lo que nos da vida, que los arboles resurten de agua el subsuelo, nos dan oxígeno, vida”, comentó Leticia Ochoa.

