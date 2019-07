Dejan manta a AMLO en su casa

Entre preguntas de los reporteros, el presidente recordó que a él lo han amenazado también, dejaron una manta frente a su casa de Tlalpan, pero negó que por eso se quiera mudar

Staff Correo

México.- Hoy, en conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, admitió que una manta con amenazas fue dejada frente a su casa de Tlalpan.

Entre preguntas de los reporteros, el presidente recordó que a él lo han amenazado también de esa forma. Dijo que encontró una mañana una manta con su información “Ya sabemos donde vives” y la dirección de su casa, pero no le dio importancia porque “eso es de dominio público”.

Cuando fue cuestionado por no haber informado del asunto, dijo que son “cosas que son preferibles olvidar”. Afirmó que es humano y que tiene “miedo, como todos los seres humanos, pero no soy un cobarde”, por lo que no le dio gran importancia.

No tomó en serio las amenazas y afirmó que no fue por eso que aceleró su mudanza a Palacio Nacional porque “ya hasta se le había olvidado”. Las mantas pueden seguir apareciendo, dijo, pero “nosotros tenemos que cumplir con nuestro deber”.

Eso sí, llamó a “portarnos bien YA”, porque no son “bien vistos” los que se “portan mal”; como ejemplo, usó a la televisión y la media: “ya ni gustan las series donde los que se portan mal se vuelven famosos o importantes”. Para el presidente, ya estamos en el tiempo en el que se reconoce a quienes se “portan bien” en todos los terrenos, “antes robaban y hasta aumentaba su respetabilidad”.