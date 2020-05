Dejan enorme hueco en Antigua Estación

Luz Zárate

Celaya.- La colecta anual que realiza la Cruz Roja cada año, en la que donan empresarios, patrocinadores y población en general tuvo que cancelarse por la contingencia sanitaria por el Covid-19. Por lo que personal de la benemérita institución esperan que sus benefactores los apoyen como cada año lo hacen a través de donativos.

A corto plazo no se podrá botear debido a los protocolos establecidos por las autoridades de salud y es por ello que se apela a que este año continúe el apoyo de la sociedad en general, señaló el coordinador del área de socorros, Martín Rosas López.

“Por la contingencia no la vamos a hacer como cada año, nuestro presidente (del Consejo Directivo) Eugenio Clark, nos mencionó que será diferente, es importante seguir con los lineamientos del sector salud para que se lleve a cabo, nos hemos dado a la tarea de seguir pidiendo apoyo a los benefactores de una manera diferente, ya sea virtual o de alguna otra manera diferente porque obviamente el boteo no se va a poder realizar”, platicó.

Y es que las indicaciones de salud establecen que no haya personas en la calle, solo quienes realicen actividades esenciales, que no haya aglomeraciones y que se cuide la sana distancia, por lo que hasta el momento no se tiene indicaciones de realizar alguna otra actividad.

De 450 solicitudes de apoyo, solo otorgan 65.

Ante la caída del turismo y la crisis económica por la que atraviesan prestadores de servicios turísticos, un total de 450 empresas y personas físicas han solicitado un crédito a Fondos Guanajuato, sin embargo solo 65 han sido apoyados con un monto destinado hasta el momento de 20 millones de pesos, reveló el secretario de Turismo del Estado, Juan José Álvarez Brunel.

Al participar en la sesión de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, el funcionario estatal indicó que del total de solicitudes de apoyo enviadas por empresas del ramo turístico a Fondos Guanajuato, 16 se encuentran en proceso de validación del crédito y a 91 les hace falta cumplir con algunos documentos, por lo que se trata de ayudar a un mayor número.

LC