Dejan en libertad a mamá y a prima del líder delictivo en Guanajuato

Staff Correo

Guanajuato.- Después de más de 20 horas de audiencia, una juez determinó dejar en libertad a los últimos cinco detenidos de un operativo en Celaya, entre los que se encuentran familiares de un líder criminal.

Los acusados fueron detenidos, junto con otras 26 personas, el pasado 20 de junio en un operativo coordinado entre el estado y la federación, en la comunidad de San Isidro Helguera, en Celaya, lo que derivó en incendios de vehículos y negocios, como represalia por la intervención y las detenciones.

En días posteriores al operativo, los acusados fueron liberados y solo quedaba pendiente, la resolución judicial en torno al grupo en el que se encontraban María Eva ‘N’, Rosalba ‘N’, la mamá y la prima del líder delincuencial.

La audiencia, que inició desde la mañana del sábado, se prolongó debido múltiples recesos ya que una perito, cuya comparecencia era clave, ya que fijó la escena de la detención e intervención de autoridades de los tres niveles de gobierno, no se presentó ante el juez.

Al término de la audiencia privada, la juzgadora determinó no vincular a proceso penal a los cinco detenidos, entre ellos la mamá y prima del líder criminal que opera en la región Laja-Bajío.

La juez desestimó los cargos por narcomenudeo que se les imputaban y determinó dejarlos en libertad.

Federación no ha querido

El gobierno federal no ha querido intervenir con la fuerza que se requiere en Guanajuato, aseguró la presidenta de la organización civil ‘Causa en Común’, la doctora María Elena Morera Mitre, quien además advirtió que el problema no se solucionará mientras no haya coordinación entre los tres niveles de gobierno o una reforma legal para que los estados tengan facultades para perseguir todos los delitos.

Pero reconoció también que el gobernador Rodríguez Vallejo no estaba preparado para la incursión de cárteles de otros estados.

Añadió que de nada sirven megaoperativos sino no existe el acompañamiento de la Fiscalía General de la República para poder imputarles delincuencia organizada que es delito federal.

Quizá te interesaría leer:

G.R