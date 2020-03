Dejan en el olvido al antiguo Registro Civil

María Espino

Guanajuato.- Cecilia Pöhls Covarrubias, regidora por la fracción del PAN en el ayuntamiento capitalino, denunció la falta de apoyo de parte de los integrantes del Cabildo y del mismo presidente municipal, Alejandro Navarro Saldaña, hacia las propuestas que desde el inicio de la administración ha planteado para lograr regularizar el comercio en los mercados y en la vía publica en la ciudad.

“No he tenido el respaldo de la administración ni tampoco el respaldo de muchos compañeros aquí presentes, lo digo abiertamente (…) siempre desde el inicio a los 10 días de haber entrado a la administración hice la primera propuesta de regularizar los mercados, es un tema que ha sido muy complejo, el costo político era muy alto, sí pero yo sabía que había condiciones para hacerlo por eso siempre lo propuse y siempre lo defendí hasta le día de hoy, no se trata de pelear se trata de resolver”.

Incluso Cecilia Phöls señaló a Alejandro Navarro de poner trabas para que no se concreten las propuestas que ella ha hecho en materia de mercados, incluso ventiló que durante una reunión que tuvieron el lunes anterior propuso que se unieran la idea de la propuesta que el alcalde tenia para hacerla a través de la Comisión de Hacienda, sin embargo se negó y dijo que no permitiría que ella se llevara la “medallita”.

“De manera personal tuvimos la oportunidad de hacer un solo dictamen, yo te lo propuse (dirigiéndose a Navarro) el lunes en una reunión y tu decisión fue entrar con otro dictamen por medio de la comisión de Hacienda y lo hago porque pareciera que las cosas las hicimos mal, chuecas o por detrás y no fue así (…) tuvimos la oportunidad, yo te lo propuse y no lo aceptase, lo digo públicamente y no sólo eso, si no que nos dijiste ‘no permitiré que Cecilia Phöls se lleve la medalla’”.

Por lo anterior la regidora detalló que en dicha reunión también le dejó en claro a Navarro que la regularización de mercados no es un tema de medallas sino de atender y resolver la situación actual de los comerciantes cobrando lo justo pues subrayó que ella siempre ha estado a favor de que paguen.

“En mi opinión y también te lo dije, no se trata de medallas, se trata de atender a los comerciantes y cobrarles lo justo porque, como ya manifesté, siempre he estado a favor de que paguen (…) considero que esto es un ganar ganar, el tema era sí cobrarles, pero también darles lo que se tiene que dar como administración, es lo justo tú pagas, yo te doy en cosas tan simples como tener limpios los baños, limpios los mercados, limpias las puertas para que los descargues puedan estar, cosa que no sucede con todo el ambulantaje todo el desorden que se ha creado”.

