Asegura Omar Gregorio que dará resultados

El alcalde de Pénjamo, Omar Gregorio Mendoza Flores, reconoció que recibió una administración municipal complicada y con muchos problemas, incluyendo deudas. Sin embargo, destacó que eso no será excusa para no dar los resultados que la sociedad espera.

“Deficiencias y detalles si existen y bastantes, pero estamos obligados a darles respuestas a la ciudadanía y no podemos nosotros, escudarnos en eso para poder decir no voy a trabajar, hasta el mes de marzo que comience a llegarme el presupuesto, tenemos que empezar a actuar porque si no, entonces, para que estamos ahí”, afirmó el entrevistado.

El primer edil dijo que, desde hace aproximadamente 18 años, el municipio ha traído una dinámica muy compleja donde señaló, que no existe una disciplina en muchos sentidos “no hablamos de partidos sino de la estructura organizacional de la administración”, refirió.

“A veces, no existe una disciplina para la conducción del poder público, nos encontramos con muchos problemas financieros, estructurales, que de alguna u otra manera, los tenemos que resolver”, aseguró.

Dijo que el gobierno en funciones desde el 10 de octubre no es auditor “pero si tenemos una obligación, de que dentro del proceso de entrega-recepción que termina 45 días posteriores al 10 de octubre, el Ayuntamiento tiene que emitir un dictamen y todas las observaciones, habidas y por haber, se tienen que externar ahí, ese dictamen se va a mandar a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato”, advirtió.

Agregó además que, si la auditoría deriva en cualquier auditoría o inicio de revisión o “su consecuente responsabilidad o no, ese es ya un tema de la auditoría”, explicó.

Indicó que, pese a los problemas, tienen la obligación de ponerse a trabajar “independientemente de los problemas que tengamos, para darle respuesta a la ciudadanía”, concluyó.