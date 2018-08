Dejan desechos afuera del basurero municipal

A los ciudadanos les preocupa la cercanía de la basura con las viviendas, pues representa un riesgo de salud; la situación ha afectado a las familias aledañas al lugar pues los niños han comenzado a enfermarse

María Espino

Guanajuato.- Ciudadanos que viven cerca del Sitio de Disposición final municipal denunciaron la peste que genera la basura que trabajadores del Municipio están tirando afuera del lugar, en un tramo de casi 500 metros, muy cerca de la entrada a un costado del camino y como a 100 metros de las viviendas, por lo que aseguraron que varios niños se han enfermado del estómago y vías respiratorias debido al aire contaminado que respiran, esto de acuerdo a lo que les ha dicho el médico al que han llevado a sus hijos.

María del Carmen Molina Ibarra, quien dijo trabajar como pepenadora en el tiradero, explicó que la basura la comenzaron a dejar desde que inició el temporal de lluvia, bajo la justificación de que el suelo estaba en malas condiciones y los camiones con los desechos no podían entrar, pero que esa basura tirada afuera ha generado muchas moscas y nauseabundos olores y aunque han hablado con el representante de los pepenadores y con personal del Municipio no les han hecho caso de ya no dejar ahí la basura.

La quejosa dijo que la situación que están viniendo las familias de la zona es muy grave, ya que es un foco de infección, además subrayó que no los toman en cuenta y las autoridades responsables no comprenden o simplemente no les interesa que los niños se están enfermando del estómago.

“Me preocupa mucho lo que está pasando por que Presidencia municipal debería poner orden a los carretoneros para que lleven la basura hasta adentro del relleno sanitario, que está en la parte de arriba”, comentó Carmen y añadió que Francisco Ibarra, encargado del tiradero, le dijo que ya reportó el asunto pero que siguen dejando la basura afuera en donde los pepenadores ya han comenzado a trabajar abriendo bolsas de basura y eso contribuye a que incrementen los olores y se generen roedores y moscas.

Correo estuvo en el lugar y se observó un gran cúmulo de bolsas con basura tirada a un costado del camino que está a la entrada del relleno sanitario, al llegar de inmediato de percibe un olor fétido que a los pocos minutos resulta insoportable aspirar, genera dolor de cabeza y náuseas, además de que hay muchas moscas y pese a ello algunos pepenadores estaban trabajando ahí.

*EZM