Dejan 24 elementos de Transito la corporación

Salamanca.- Hasta éste día y de manera oficial 24 elementos de Tránsito y Vialidad han dejado la corporación, confirmó el Secretario del Ayuntamiento, Guillermo Maldonado Hernández, quien además precisó que se mantiene un acompañamiento a sus deudos para que realicen los trámites correspondientes a sus prestaciones y se está buscando la mejor manera de apoyarles por ejemplo se analiza la entrega de becas para sus hijos menores que estén estudiando.

Precisó que los 24 elementos que han dejado la corporación llegaron a un acuerdo con el municipio, no renunciaron, “entendemos porqué están saliendo y no sería justo que renuncien y solo se les entregue conforme a la Ley, aguinaldo y prima vacacional solamente, por ello han convenido con la administración municipal su salida y que tengan sus contraprestaciones y no se vayan con lo que les correspondería de manera proporcional por una renuncia”, precisó.

El Secretario del Ayuntamiento, dijo esperar ya no renuncien más y a la par está abierto el reclutamiento para más elementos que cumplan con el perfil y pases los filtros para ocupar estos cargos.

En tanto destacó que aún no se reactivan los operativos de revisión de documentos a automovilistas, de retenes, pero una vez que inicien se realizarán de manera coordinada con elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, éste binomio que permitirá seguir realizando el trabajo de los agentes viales.

Por lo que se refiere al acompañamiento que se les está dando a las familias de los 6 elementos fallecidos, dijo, “estamos en permanente contacto con los familiares, les estamos asesorando en todos los trámites, en el pago del seguro; se está revisando la entrega de becas para los menores hijos que estén estudiando”.

Dijo que se está revisando cada caso, porque cada uno es diferente, además de que se tiene información que el gobierno del estado se ha acercado a las familias para apoyarlas, por ejemplo con programas de apoyo para las esposa, pero cada caso se está revisando de manera particular para ver en cuales pueden encajar y se les puedan entregar. “No vamos a dejar solas a las familias, estaremos al pendiente cien por ciento hasta que ellas lo permitan”, concluyó.