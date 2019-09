Deja Arturo Humberto un gran vacío entre sus amigos

Compañeros y amigos de la UPG realizan una colecta para ayudar a la madre del joven asesinado, quien había enviudado hace poco. Los jóvenes se encuentran indignados y piden justicia a las autoridades

Luz Zárate

Cortazar.- Compañeros de Arturo Humberto Martínez Cervantes, estudiante de la Universidad Politécnica de Guanajuato (UPG) Campus Cortazar, lamentaron la muerte del joven que fue víctima colateral del fuego cruzado entre delincuentes y dijeron que esperan que las autoridades de gobierno acepten la violencia que está sucediendo y resuelvan el problema.

“Sí nos da mucho coraje porque era alguien muy dedicado, buen muchacho, estudioso y un gran amigo prácticamente de todos. Nos da mucho coraje que tenga que pasar esto para que reaccionen las autoridades, yo no sé cuál va a ser su plan para mejorar esta situación, porque no sé cuántos más esperen que seamos para que tomen conciencia de que esto no es un juego, y sí estamos muy consternados por lo que pasó, estamos molestos por la manera en que se nos fue, ahorita precisamente la colecta es para tratar de apoyar a la familia”, señaló Héctor Miguel Hernández Sierra.

Los estudiantes aún sin poder creer la muerte de su amigo e impactados porque esa bala pudo ser certera en la cabeza de cualquiera, exigen que las autoridades de gobierno hagan su trabajo, así como ellos lo hacen como estudiantes.

“Somos jóvenes y estamos luchando por mejorar la situación del país, por prepararnos, por ayudar a nuestra familia, para ayudarnos a nosotros mismos, queremos cada quien se haga cada cargo, que cada quien haga lo que tiene que hacer, que si eres encargado de seguridad hazte cargo de ello, nosotros nos paramos diario y nos hacemos cargo de nuestros estudios sin decirle a nadie más que lo haga y yo creo que es lo que tienen que hacer cada quien en esta sociedad”, señaló Pavel Enrique Cruz Morales.

Los estudiantes del Cuarto Cuatrimestre de Ingeniería en Tecnologías de Manufactura, iniciaron una colecta para apoyar con lo recaudado a la familia del joven, quien dijeron proviene de una familia humilde, pues una muerte repentina genera gastos para los que no se está preparado.

“Estamos haciendo una colecta por lo sucedido con nuestro compañero, el plan es lo recaudado entregárselo a su mamá porque está sola (acaba de enviudar hace unos meses) de mucho o poco lo que podamos apoyar va a ser de gran ayuda. El muchacho era muy dedicado en sus estudios, sí se me hizo muy injusto, esto que pasó va a generar gastos que ellos van a sufrir y no creo que ellos hayan estado preparados, por ello nosotros solamente queremos apoyar”, platicó Guadalupe Iván Montero Ruiz, quien además contó que en una hora juntaron 9,208 pesos y exhortan a la sociedad en general a que apoyen a la familia, y quien así lo desee puede ponerse en contacto con las autoridades educativas.

Los jóvenes dijeron que la comunidad ‘Correcaminos‘ son una familia y por eso se unieron en esta situación para hacer algo por la madre del estudiante asesinado, pero también pidieron que los encargados de seguridad hagan algo al respecto.

“No fue adentro de la universidad sin embargo en nuestra ciudad no estamos seguros, es indignante lo que pasó, todos conocemos a Arturo desde hace bastante tiempo, es un chavo dedicado que en la prepa salió con buen promedio, no es justo que alguien que en realidad venía hacer lo que tenía que hacer que es estudiar y saber que nosotros no estamos protegidos, se podría decir que en cualquier momento alguien puede sacar una pistola y disparar. Lo que pasó con nuestro compañero es abrumador y es bastante fuerte pensar que cualquiera de nosotros pudo haber sido incluso cualquier otro estudiante… por más que pidamos esto no va a regresar a nuestro compañero”, afirmó Pavel Enrique Cruz Morales.

A Arturo Humberto lo calificaron como un joven al que le arrebataron sus sueños y que ahora deja un gran vacío en su familia.

“Siempre decía que no se iba a dar por vencido, apenas eran tres días de haber iniciado el cuatrimestre y que haya pasado esto sí es una pérdida para nosotros, llevamos tres años conviviendo con él desde la preparatoria y que de un momento a otro le hayan arrebatado su vida por una situación injusta de alguien que realmente no tiene escrúpulos al querer desenfundar una pistola eso no lo podemos entender”, dijo Hugo Eric Arista Patiño.

Señalaron que aunque se sienta miedo salir a las calles no se pueden paralizar porque hay que salir a trabajar, a estudiar y seguir preparándose.

“No hay que tener miedo hay que salir adelante, ya que más nos queda, ahora sí que cada que salimos a la escuela y muchos que somos de fuera, algunos venimos de Celaya o de Villagrán a la escuela y no sabemos si vamos a regresar, es vivir el día a día ahora sí como se dice se escucha feo y duro pero es lo que nos está tocando vivir a nosotros”, señaló Eric Arista.

