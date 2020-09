Defunciones por coronavirus siguen bajando en el estado

Luis Telles

Valle de Santiago.- Productores de leche en la entidad se dijeron “encabronados” por la falta de pago de Liconsa, un adeudo que para algunos es de tres y hasta siete semanas, lo que los tiene con el pie en el cuello, porque para sobrevivir, darle de comer a sus familias y a los propios animales, han pedido préstamos y vendido vacas.

Este lunes en el centro de acopio de Valle de Santiago se reunieron productores de Valle de Santiago, Jaral del Progreso, Salamanca, Irapuato, Romita, León, Juventino Rosas, y determinaron tomar medidas “extremas” para exigir que el gobierno de la República les dé una pronta respuesta, porque en el Estado de Guanajuato no saben con quién dirigirse, porque al gerente ni lo conocen, porque nunca se ha presentado con ellos.

Julio Silva Hernández molesto señaló que no le han pagado tres semanas y no hay quién le diga el porqué: “con 1 mil 400 litros los que entregó por semana, uno vive de eso, no me pagan y todavía nos pegan en la salud, porque toda mi familia se enfermó de Covid”.

Dijo también: “Cinco integrantes de la familia enfermos y luego en las dependencias del gobierno en ningún lado nos resolvían nada, requeríamos de los análisis, que se nos diera tratamiento, tuve que pagar de manera particular para exámenes particulares y medicamentos y fue así como combatimos la enfermedad, pero sin pagarnos, creo que no se vale, ahora estoy endeudado”.

Héctor Pérez señaló que a los representantes de Liconsa en Guanajuato se les hace fácil decir que el problema viene desde México, que ellos no tienen cómo resolver la situación: “aquí no hay quién nos atienda, nadie de nosotros sabemos quién es el gerente, entonces con quién necesitamos ir a quejarnos, esto no se vale, nosotros vivimos, dependemos de esto”.

María de Lourdes Carmona dijo que los están haciendo desaparecer, porque si no les pagan no hay cómo mantener las vacas, y por consecuencia dan menos leche y no de la calidad que se pide: “La primera semana, por ejemplo, me debían 10 mil, la segunda 9 mil, la tercera 8 mil, y es porque cada vez las alimentamos menos, cada vez recibimos menos dinero”.

Comentó: “Hoy ya debo alimento, ya no pude encargar silo, la alfalfa tampoco, entonces no tengo para darle de comer a los animales, no se diga para comer yo y mi familia, se endeuda uno y uno si paga intereses y Liconsa no nos paga intereses a nosotros”.

Rafael Flores Ramos, representante de la Cooperativa Maravillas de Romita, dijo que Liconsa les adeuda seis semanas y la de fondo cerca de 90 productores, cerca de 700 mil pesos: “No producimos como debe de ser, se está parando todo, recortando gastos y vendiendo animales, para mantener a nuestras familias y ahorita necesitamos que nos echen la mano porque se viene la puntada para el forraje del año, hacer silo y si no se va a quedar sin comer el animal todo el año”.

Rolando Contreras señaló que está triste la situación, pero lo más triste es que el gobierno no los respete, no respete su trabajo, el que los estén matando de hambre: “han de pensar que somos muy tibios para manifestarnos, pero ya estamos tomando medidas drásticas si en esta semana no se nos resuelve el problema entregando lo que nos deben”.

A la reunión llegó un representante de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR), y les informó que todas las inquietudes las harían llegar en la reunión que se logró pactar con el gobierno federal, para el próximo día jueves en la ciudad de México, fecha en que esperan se dé una respuesta favorable a sus demandas.

G.R