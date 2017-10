Definirá el miércoles HLS intención de reelegirse ante el IEEG

Las cosas con la militancia van bien, señaló el mandatario

Julio Ramos

LEÓN.- El alcalde de León, Héctor López Santillana, dejó entrever que será el próximo miércoles, cuando presente su carta de intención por la reelección ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), pues a pregunta expresa se limitó a responder que será ese día ‘cuando dé a conocer’ su decisión, aunque reconoció que la militancia ya fue informada de esta última.

López Santillana, se ha mantenido hermético en cuanto a decir de forma abierta si va o no por la reelección, pues se ha dicho respetuoso de los procesos y tiempos electorales, para emitir su postura en donde en ocasiones pasadas enfatizó en que no lo descartaran como posibilidad pues no acostumbra ‘perder por default’, por lo que no negó que podría ser el miércoles, 3 días antes de que venza el plazo, cuando podría entregar de manera formal su carta de intención.

“Ahí vamos, tengo que esperar a que pase el proceso y los comparto con gusto, las pláticas con la militancia van bien, en eso estamos, el miércoles les informo”, comentó el alcalde.

Ante esto el alcalde ya habría informado a los miembros de gabinete pertenecientes a Acción Nacional (AN), sobre el sí en busca de encabezar la administración leonesa por un periodo de 3 años más, como ahora se permite de manera consecutiva.

