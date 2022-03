Diferentes municipios piden nuevas clínicas del IMSS Guanajuato pues argumentan que las poblaciones que atienden han aumentado

Valle de Santiago.- El gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, informó que se logró definir una mesa de trabajo, para definir dónde y qué tipo de infraestructuras del Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS ) se requieren.

Lo anterior, tras reunirse con Zoé Robledo, director general del IMSS. En la reunión estuvieron presentes los alcaldes de Celaya, Salamanca, Silao y empresarios quienes precisaron la necesidad de tener más hospitales.

Diego Sinhue señaló que, en la reunión, se habló de la necesidad de más infraestructura del IMSS pues los que hay en el Estado, a excepción de León, todos son de los años 70, cuando la población , los empleos y el mismo estado, eran otros.

“Hablamos de 50 años después, hoy es muy prospero, hay mucha industria, muchos empleos que pagan sus cuotas al seguro”.

De acuerdo con el gobernador, Zoé Robledo les propuso una mesa de trabajo para definir dónde se requiere esa infraestructura, si es en Celaya, Irapuato o Salamanca.

“Esa mesa se va a llevar a cabo, ahí el gobierno del Estado, casi, casi, somos testigos. Los terrenos los ponen los municipios, las clínicas las construye, equipa, pone el personal el IMSS, nosotros no tenemos ninguna intervención, ningún proceso, solamente somos gestores, nosotros de lo que nos encargamos, fue de hacer la reunión y darle seguimiento”.

Todos tienen sus argumentos

El gobernador, señaló que, las dimensiones de las clínicas, dependerán de esa mesa técnica, “se hablaron de números de derechohabientes ahí, Celaya hablaba de 600 mil derechohabientes” pues se trata de toda la zona de la Laja.

“Cada municipio habló de cómo han crecido, (…) cada quién tiene sus argumentos, por eso la mesa técnica va a ser muy buena y oportuna, porque a lo mejor no se requieren de grandes hospitales como antes, a lo mejor son unidades de especialidades en cada municipio”, explicó.

Agregó que, espera se realicen las mesas de trabajo, que los alcaldes tomen decisiones, porque son los que tienen que proporcionar terrenos, no pequeños, sino de más de 4 o hasta 10 hectáreas, terrenos costosos, porque aparte no pueden ser en las orillas de los municipios, “lo más fácil es comprar 10 hectáreas en la orilla, y luego, cómo llega la gente, el camión, los servicios, agua, drenaje, autobús, no es tan fácil para los municipios tampoco”.

Señaló que lo que buscaba es que pudieran hablar directamente con el IMSS, tanto alcalde como empresarios, que los escucharan a todos y vieran que no hay “mano negra”.

Nueva Unidad Médica abre sus puertas en Valle

Después de 4 años y poco más de 2 meses, abrieron las puertas de la nueva Unidad Médica de Atención Primaria a la Salud en la comunidad Magdalena de Araceo, así lo constato el gobernador, Diego Sinhue acompañado del secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez; del alcalde de Valle de Santiago, Alejandro Alanís Chávez, funcionarios estatales, municipales y vecinos de la comunidad y de comunidades vecinas.

El gobernador, en su mensaje destacó que, en gira de trabajo en el municipio, visitó el camino rural de la comunidad, La Enmarañada que conecta con la carretera estatal Valle-Jaral, después esta carretera, y finalmente, en cabecera visitaron la avenida Democracia.

Dijo que, al empezar de gobernador, se tomó una decisión muy difícil, porque estaban en la disyuntiva de si entregaban el sistema de salud al gobierno federal o se lo quedaban.

“Quedárnoslo significaba meterle lana, meterle esfuerzo y trabajo, entregarlo era quitarnos un poco el problema, pero mi sentir era que el sector salud estaba haciendo muy bien las cosas, obvio falta mucho que mejorar, hay muchas áreas de oportunidad, pero se está haciendo un gran esfuerzo, una gran tarea. El sistema de salud tiene 24 mil trabajadores, no es cosa menor”.

Diego Sinhue dijo que, en el gobierno federal dicen que van bien y que mejor hay que hacer equipo.

Finalmente dijo que, hay que ser más humanos y el sistema de salud de Guanajuato tiene eso, “que es muy humano, yo se lo quiero reconocer a Daniel y, a todo el personal, y yo siempre se los he dicho, traten bien a la gente. Podemos no entender que a veces, no llega el medicamento, pero que te traten dignamente”.

Daniel Díaz, secretario de Salud, dijo que, el sistema de salud, es herencia y patrimonio de todos los guanajuatenses.

