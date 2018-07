Sin convocatoria de por medio, concesionan feria de San Luis de la Paz

A la media noche del miércoles, en sesión extraordinaria, el Ayuntamiento definió que el empresario Ismael Héctor Ruiz organice el evento con un monto de 4 millones de pesos

David Olvera

San Luis de la Paz.- Como es costumbre en asuntos de suma importancia, el Ayuntamiento aprobó por mayoría de votos la Feria Regional de San Luis de La Paz, en sesión extraordinaria realizada al filo de la media de noche de ayer miércoles. La feria se concesionó para un particular con un monto de 4 millones, costo de acceso de 50 pesos y sin contemplar actividades culturales ni deportivas.

Por la mañana, el alcalde Guillermo Rodríguez Contreras en una corta entrevista, reconoció que por la premura del tiempo no se lanzó una invitación a los empresarios interesados en la presentación del elenco artístico u organización de la feria de San Luis dela Paz 2018, y las propuestas que llegaron fueron por simple iniciativa de los empresarios algunos de los cuales él sí conoce.

Después de haber tratado el tema de la feria en sesiones privadas en las que no se lograron acuerdos, y otras en las que se pospusieron, finalmente el día de ayer miércoles cerca de la media noche, el Ayuntamiento decidió concesionar la feria a un particular de nombre Ismael Héctor Ruiz, con un monto de 4 millones de pesos y aprobada con 7 votos a favor, dos en contra y dos inasistencias.

De acuerdo a lo vertido en la sesión de Ayuntamiento, la propuesta contempla un costo de acceso a la feria con la presentación de elenco artístico y juegos mecánicos de 50 pesos. Y las actividades artísticas y culturales tendrán que ser organizadas y pagadas con recurso de las propias administraciones.

Las otras dos que no se aprobaron fueron las de Mercedes Flores que contemplaba un presupuesto de 5 millones 500 mil pesos y la Faustino Reséndiz que requería de un recurso de 6 millones de pesos. Y la propuesta que presentó el regidor Roberto Carlos Terán, que contemplaba un recurso de 3 millones 300 mil pesos, no fue considerada por el Ayuntamiento ya que no estaba dentro de la orden del día.

A su vez el regidor Roberto Carlos Terán se mostró molesto porque no se emitió convocatoria para que los empresarios hicieran llegar sus propuestas, sin embargo sus peticiones no surgieron efecto y se tuvo que someter a votación.

Hasta donde se ha sabido, la propuesta aprobada que recibirá un recurso de 4 millones de pesos por parte del municipio, no contempla la realización de actividades culturales y deportivas, y el costo de acceso será de 50 pesos, con derechos a uso de juegos mecánicos y presentaciones de elenco artístico, además de un costo de 100 pesos en la presentación de los artistas de mayor renombre.

MEJZ*