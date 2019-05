Defienden Zoe Robledo y López Obrador al IMSS

Ambos afirmaron que aplicarán la austeridad republicana para asegurarse que la compra de medicamentos sea eficiente y no se ahorrará despidiendo empleados, se buscarán posibles corrupción

México.- El nuevo director del IMSS, Zoé Robledo Aburto, informó que ayer se reunió con el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, para revisar las finanzas del instituto y se encontró que al primer trimestre del año el presupuesto para suministros, incluyendo medicinas, fue de siete mil 479 millones de pesos y se gastaron seis mil 979 millones, equivalente a 94 por ciento.

Al ser presentado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, advirtió que no gastar no significa necesariamente ahorro y por eso se revisarán las compras para que sean eficientes y cuenten con la debida prioridad para invertir bien.

El Ejecutivo federal ratificó su confianza en el nuevo directivo del IMSS y aseguró que habrá pleno control en el gasto para la compra de medicamento. De hecho, el año pasado el IMSS y el ISSSTE gastaron 55 mil millones de pesos en medicamentos; sin embargo, no hay abasto suficiente, “eso no puede ser” y por ello no se descartan licitaciones internacionales.

El presidente de México aseguró tajantemente que “no se está despidiendo a nadie” en el sector salud en los estados. Es propaganda para afectarnos, “ya ven cómo es el hampa del periodismo“, afirmó durante su conferencia de prensa matutina, y aseguró que se trabaja para que no falten medicamentos.

Si bien matizó que no todos los periodistas forman parte del “hampa del periodismo”, el Ejecutivo federal reiteró su compromiso de hacer cumplir lo señalado en el artículo cuarto constitucional respecto al derecho a la salud de los mexicanos, aunque dejaron “un desastre, un desbarajuste” en la materia y, por lo tanto, llevará tiempo arreglarlo.

Aprovechó la presencia del nuevo director del IMSS, Zoé Robledo Aburto, para instruirle a revisar la situación de los hospitales que quedaron inconclusos, en lo relativo a los contratos, porque se supone que en ello hay mucha corrupción.

Ejemplificó que cuando fue jefe de Gobierno del Distrito Federal construyó un hospital con 150 camas por 350 millones de pesos, mientras en las mismas fechas, se construyó otro hospital similar en el Estado de México, que costó siete mil millones.

