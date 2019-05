Defienden a juez que liberó a los agresores del abogado Mario Morales

Asegura Claudia Barrera que la decisión tomada estuvo en lo correcto ante el actuar de los policías que ‘contaminaron’ la escena del crimen

Daniel Vilches

Léon.– Ma. Claudia Barrera Rangel Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado defendió la decisión del juez que decidió liberar a los supuestos asaltantes de un despacho jurídico, ubicado en la Zona Centro de León.

La magistrada afirmó que el juez basó su resolución en la forma de la detención, no en el fondo de los actos.

En ese sentido, la Barrera Rangel señaló que los elementos de policía que interfirieron y “contaminaron” la detención.

“A través de acciones coordinadas, en pleno respeto de las atribuciones que corresponden a cada una de las instituciones entre la fiscalía y el poder judicial ha generado el que la impunidad baje notablemente en el estado. Bajó ese orden de ideas he decirle que el juez al momento que conoce esta causas – la irrupción y agresión contra el despacho – no emite una determinación de fondo, únicamente emite una determinación de forma, es decir no entra al análisis puntual de los hechos que le son imputados a esta persona, por tal motivo la causa no está juzgada, atendiendo a la observancia del debido proceso y de este sistema penal acusatorio”.

“Y como siempre la parte agraviada, la parte ofendida, la cual entendemos perfectamente, tiene que hacer señalamientos, e imputaciones a aquel, al que observando la ley no le da, por observar la ley, la razón”, destacó.

Por lo anterior, anunció que el próximo lunes, se firmará un convenio de colaboración con el municipio de León para que los elementos de la policía comiencen a capacitarse en esta materia.

Guanajuato, con menos impunidad

Sin embargo la Presidenta del STJE defendió que Guanajuato es el estado con menos impunidad del país.

Destacó que esto se debe al gran porcentaje de carpetas que están bien integradas y han logrado que los criminales sean sentenciados a alguna pena.

“Con esta estadística, de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad, Guanajuato es el primer lugar a nivel nacional que tiene el menor porcentaje de impunidad”, destacó Claudia Barrera Rangel.

